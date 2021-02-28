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Из российской армии массово дезертируют военнослужащие

28.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из российской армии массово дезертируют военнослужащие

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  • 28.02.2021, 8:44
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Из российской армии массово дезертируют военнослужащие
Фото: Reuters

Их разыскивают силами сразу нескольких ведомств.

В 2020 году российские правоохранители разыскали 288 военнослужащих, самовольно покинувших службу в армии РФ.

Беглых военнослужащих в 2020 году совместными усилиями разыскивали военные следователи, прокуроры, работники МВД РФ, военная полиция и командование военных частей. Привлекать к разыскной работе пришлось даже общественников и правозащитные организации. Об этом сообщили в в ГВСУ СК России, передает ghall.com.ua.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году военные следственные органы намерены столь же активно искать и задерживать дезертиров.

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Их разыскивают силами сразу нескольких ведомств.
 
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