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Во всех районах Беларуси резко упали зарплаты
Источник материала: Хартия'97
Во всех районах Беларуси резко упали зарплаты
В некоторых — больше чем на 300 рублей.
Средняя зарплата в январе даже по официальным данным упала почти на 185 рублей (это суммы до уплаты налогов). Если посмотреть, как изменились заработки по районам и крупным городам, то в прошлом месяце они упали везде. При этом некоторых районах и городах падение превысило сумму в 300 рублей, пишет
В каких районах и городах заметнее всего упали зарплаты
Лидером по падению средней зарплаты в январе оказался Солигорский район, в котором падением составило 378 рублей. На втором месте — Брест (минус 335 рублей), а на третьем — Березовский район (минус 320 рублей).
На какие зарплаты ищут работников
В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 74,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 29,4 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.
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В некоторых — больше чем на 300 рублей.
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