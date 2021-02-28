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Во всех районах Беларуси резко упали зарплаты

28.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Во всех районах Беларуси резко упали зарплаты

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  • 28.02.2021, 8:40
Во всех районах Беларуси резко упали зарплаты

В некоторых — больше чем на 300 рублей.

Средняя зарплата в январе даже по официальным данным упала почти на 185 рублей (это суммы до уплаты налогов). Если посмотреть, как изменились заработки по районам и крупным городам, то в прошлом месяце они упали везде. При этом некоторых районах и городах падение превысило сумму в 300 рублей, пишет tut.by.

В каких районах и городах заметнее всего упали зарплаты

Лидером по падению средней зарплаты в январе оказался Солигорский район, в котором падением составило 378 рублей. На втором месте — Брест (минус 335 рублей), а на третьем — Березовский район (минус 320 рублей).

На какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 74,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 29,4 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

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Теги: Брест
 
 
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В некоторых — больше чем на 300 рублей.
 
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