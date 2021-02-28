Источник материала: Хартия'97

Медики назвали три главных вещества для долголетия 28.02.2021, 8:21

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Исследование провели специалисты из GBS Clinic.

Продолжительность жизни человека во многом определяется тем, насколько эффективно он может использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты.

Наглядным примером является образ жизни: отсутствие физической активности, вредные привычки и неправильные питание могут вызвать различные проблемы со здоровьем, пишет u-news.com.ua .

Хотя пользу от приема пищевых добавок некоторые скептики подвергают сомнению, исследования доказывают, что они действительно могут продлить жизнь.

«Ученые считают, что есть некоторые добавки, которые могут естественным образом активировать наши гены долголетия», – пояснил Льюис Дартнелл из GBS Clinic. Дартнелл и его команда проанализировали результаты научных работ и пришли к выводу, что всего три вещества могут принести здоровью реальную пользу.

Метформин

Это вещество используется при лечении и профилактике диабета 2 типа. Однако, по словам Дартнелла, его польза не ограничивается только этим заболеванием. Одно исследование, в котором приняли участие более 41 тыс. человек, показало, что препарат снизил хрупкость костей на 24%, риск рака – на 6%, а сердечно-сосудистых заболеваний – на 19%. Кроме того, он увеличил общую продолжительность жизни на 6%. По словам ученых, метформин работает как нейропротекторный агент.

NMN

Еще одной добавкой, которая может увеличить продолжительность жизни, является NMN (никотинамид мононуклеотид). Как пояснил специалист, в организме NMN превращается в NAD +, который считается основным коэнзимом, содержащимся в каждой клетке. Это вещество организм вырабатывает естественным образом, однако с возрастом его уровень неизбежно снижается.

Ключевое исследование молекул, повышающих NAD, показало, что оптимальный уровень этого коэнзима в пожилом возрасте может «укрепить здоровье и продлить жизнь». Считается, что NMN активирует гены долголетия, имитируя эффекты физических упражнений.

Ресвератрол

Это природный полифенол, который в большом количестве содержится в чернике, красном винограде и вине. Кроме того, он также доступен в форме таблеток. Как показали исследования, микроэлемент активирует гены долголетия и может замедлить скорость старения. Ученые утверждают, что определение механизмов действия ресвератрола и подобных ему молекул, а также разработка методов улучшения биодоступности полифенола, имеют огромный потенциал для улучшения здоровья человека.

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