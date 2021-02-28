Источник материала: Хартия'97

Саакашвили: Путин попытается избавиться от Лукашенко 28.02.2021, 8:17

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Диктатор сам загнал себя в угол.

Путин пробует избавиться от Лукашенко, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью журналистке «Белсата» Алине Ковшик.

- Как вы оцениваете происходящее в Беларуси? Что будет дальше?

- Мы с интересом и волнением следим за происходящим в Беларуси. Сама народная организация вызывает восхищение, но мы и в Грузии, и в Беларуси должны уметь защищаться и сдерживать насилие со стороны властей. Только там народ побеждал, где умел себя защищать. Других методов нет.

- Означает ли это, что люди должны изменить тактику мирных протестов?

- Нет, они должны быть мирными, но если на мирный протест немирно нападают, мирные люди должны уметь любыми доступными методами защищаться. Когда тебя бьют, перехватывать руку и сдерживать… самим не надо бить, но хотя бы перехватывать дубинку.

- Вы говорили, что Лукашенко – ваш давний приятель. Какой совет вы бы дали ему в этой ситуации?

- Он сам себя загнал в угол. Мы понимаем, в какой ситуации он. Даже если сейчас он политически переживет эту ситуацию, он практически полностью загнал себя под Путина. И учитывая то, что Путин его особенно недолюбливает, в любом случае они будут пытаться от него избавляться.

Они уже пытаются это сделать, как мы знаем. Они сигналы ему всякие посылают. В том числе через какие-то записи, которые вдруг опубликовывают. Это все московские сигналы. Они показывают, что, мол, ты можешь физически спастись, в тюрьму не попасть, но при власти мы тебя не оставим. Это однозначно так. Чем больше он будет им поддакивать, тем меньше у него шансов вообще пережить эту ситуацию.

Единственный метод – это диалог с народом. Такой опыт есть в Польше – круглый стол во время Войцеха Ярузельского.

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