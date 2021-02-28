Минский таксист: «Чем больше людей прессуют власти, тем злее они становятся»

Источник материала: Салiдарнасць

История предпринимателя, который «никогда не поддерживал власть».





Иллюстративное фото, Наша Ніва

Алексей (имя изменено по просьбе героя публикации — С.) до 2019-го работал в сфере торговли, у него высшее экономическое образование.

— А потом я совершил ошибку: взял машину в лизинг и стал водителем Яндекс.Такси. И до сих пор не могу оттуда выбраться, — смеется наш собеседник.

Алексей говорит, что давно интересуется политикой. При этом он никогда не был сторонником нынешней власти:

— На первых выборах я не мог голосовать по возрасту, а дальше я ни разу не голосовал за Лукашенко.

В 2020-м он решился стать активистом, поддержав инициативу «Честные люди». Собрал среди соседей подписи и выдвинулся наблюдателем на своем участке.

— Я одним из первых отнес в комиссию необходимые документы, но в итоге оказался где-то в конце третьего десятка. Как потом говорили, под видом независимых наблюдателей были заранее записаны нужные люди.

Алексей познакомился с другими независимыми наблюдателями. Вместе они фиксирвали количество пришедших на участок избирателей, выявленные нарушения:

— Нас, понятное дело, не пускали на участок, ничего нам не показывали, но мы делали все, что могли.

В день основного голосования ему пришлось вызвать милицию. Независимых наблюдателей не пустили в помещение на подсчет голосов, закрыв перед ними без всяких объяснений двери.

— Милиция приехала, но не по моему вызову. Кто-то из «зависимых» наблюдателей вызвал, сообщив, что боится нас и людей, собравшихся под дверями участка. Часть из них в итоге оттуда вывезли.

Комиссия, по словам Алексея, уходила через черный ход. Ей успели перегородить дорогу, чтобы узнать официальные итоги по участку: «Но нам никто ничего так и не сказал».

Наблюдатели подавали жалобы в прокуратуру, территориальную избирательную комиссию, ЦИК, получив в итоге отписки.

Поздно вечером 9 августа с друзьями Алексей пошел к стеле, позже ходил на марши, гуляния. Ему повезло — на сутки он не попал. Двое его друзей были задержаны. Один отсидел в Барановичах 15 суток, второго освободили из участка через несколько часов после задержания.

https://gazetaby.media/uploads/2020/09/taxi.jpg

Мы не могли не задать Алексею вопрос об истории его коллеги, который помог студенту убежать от силовиков :

— Смог бы ли я поступить, как и он? Мне хотелось бы верить, что да. Но я не знаю… Я вроде бы и смелый человек, но как бы я поступил в такой ситуации, не знаю. Я восхищаюсь коллегой, он смело поступил и спас человека.

Посигналил маршу пенсионеров и остался без прав

Когда на марши по понедельникам стали выходить пенсионеры, Алексей решил поддержать их. Он сигналил им, проезжая мимо, а потом, когда участники марша расходились с Якуба Коласа, развозил несколько человек по домам.

— Моя мама ходила на марши пенсионеров. У нее слабая спина, что дало о себе знать. Она из-за этого выпала из строя месяца на два, ей блокаду делали. А я поехал поддержать других стариков, развести их по домам.

Таксист немного не рассчитал время и решил вернуться на площадь Победы, а оттуда повернуть назад на Коласа. А заодно и посигналить колонне. Проехал, посигналил. И в итоге оказался в авто ГАИ. В тот день он долго общался с гаишниками. Все закончилось протоколом и объяснением, что «своими действиями он создавал аварийную ситуацию на дороге».

Никакие увещевания на инспекторов не подействовали: «Только разводили руками и говорили, что все вопросы не к ним».

Алексея лишили права вождения на год и оштрафовали на 10 базовых. Решение обжаловать наказание обернулось неожиданным сюрпризом:

— Друзья мне сразу сказали: пойдешь обжаловать — лишат на два года. Но я все равно пошел, хоть и был уверен, что останусь без прав два года. На месте пояснил, что работа в Яндекс.Такси дает семье основной заработок. Что в семье сын-студент, что не будет чем платить за лизинг авто. Может это и подействовало, но срок лишения ему сократили в два раза.

Сейчас Алексей задумывается о поиске новой работы. Его обращение в фонд BYSOL , созданный для оказания помощи и поддержки тем, кто лишился работы по политическим причинам одобрили, сейчас он ожидает получения помощи.

«Я оптимист, мы обязательно победим»

В прошлом году Алексей заключил пари с друзьями, что власть сменится до конца 2020-го. И все равно он остается оптимистом:

— Сейчас не буду говорить о сроках, один раз уже обжегся. Но победа все равно будет за нами.

Наш собеседник не берется делать прогнозы на приближающуюся весну. И делится наблюдением: возможно, многие и напуганы происходящим, люди банально устали, зима выдалась холодной. Но вместе с тем, настроения людей никуда не делись. И чем больше людей прессуют власти, тем злее они становятся:

— Ну как так? Девчонкам-журналисткам дали такие сроки за то, что они выполняли свою работу…

«Cпросила сотрудников КГБ: «Вы своим внукам расскажете, как душили революцию?»