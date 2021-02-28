В Армении общество раскололось на сторонников и противников Никола Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Политический кризис и раскол в обществе переживает Армения. На улицах городов – сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна.

Волна поднялась, когда Пашинян заявил об намерении уволить руководителя Генштаба Вооруженных Сил и призвал своих сторонников выйти на улицы. Туда же отправились и противники премьера. Митингующие, силовики и баррикады – такой антураж на улицах Еревана уже несколько дней.

Президент Армении Армен Саркисян отказался отправлять в отставку начальника Генштаба. Он сказал, что не собирается поддерживать ни одну из политических сил. Но премьер Пашинян заявил, что повторно направит президенту требование об отставке Главы Генштаба.

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