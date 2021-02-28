В Гомельском медуниверситете появятся новые специальности по подготовке эпидемиологов и гигиенистов

Источник материала: ОНТ

Эпидемиологов и гигиенистов подготовит Гомельский медицинский университет.

Это будут кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пунктов стерилизации и дезинфекции, отделов по профилактике СПИД, научно-исследовательских центров и различных лабораторий. Их востребованность показала пандемия. Спрос на них сохранится и в постковидное время. Речь и о специалистах по здоровому образу жизни. Ведь здоровая нация – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет.

Студенты получат знания как очно, так и заочно. Подробную информацию абитуриенты узнают на дне открытых дверей, которой пройдёт онлайн в ближайшее время.

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