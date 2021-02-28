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В Гомельском медуниверситете появятся новые специальности по подготовке эпидемиологов и гигиенистов
Источник материала: ОНТ
Эпидемиологов и гигиенистов подготовит Гомельский медицинский университет.
Это будут кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пунктов стерилизации и дезинфекции, отделов по профилактике СПИД, научно-исследовательских центров и различных лабораторий. Их востребованность показала пандемия. Спрос на них сохранится и в постковидное время. Речь и о специалистах по здоровому образу жизни. Ведь здоровая нация – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет.
Студенты получат знания как очно, так и заочно. Подробную информацию абитуриенты узнают на дне открытых дверей, которой пройдёт онлайн в ближайшее время.
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Эпидемиологов и гигиенистов подготовит Гомельский медицинский университет. Это будут кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пунктов...
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