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В Гомельском медуниверситете появятся новые специальности по подготовке эпидемиологов и гигиенистов

28.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельском медуниверситете появятся новые специальности по подготовке эпидемиологов и гигиенистов

Эпидемиологов и гигиенистов подготовит Гомельский медицинский университет.

Это будут кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пунктов стерилизации и дезинфекции, отделов по профилактике СПИД, научно-исследовательских центров и различных лабораторий. Их востребованность показала пандемия. Спрос на них сохранится и в постковидное время. Речь и о специалистах по здоровому образу жизни. Ведь здоровая нация – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет.

Студенты получат знания как очно, так и заочно. Подробную информацию абитуриенты узнают на дне открытых дверей, которой пройдёт онлайн в ближайшее время.

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Эпидемиологов и гигиенистов подготовит Гомельский медицинский университет. Это будут кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пунктов...
 
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