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Вооруженное нападение в Мексике: 11 человек погибли

28.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооруженное нападение в Мексике: 11 человек погибли

В штате Халиско в Мексике в результате вооруженного нападения 11 человек погибли и двое пострадали, пишет РИА Новости. 

В ведомстве сообщили, что в результате нападения женщина и ребёнок получили огнестрельные ранения. Пострадавшим оказали медпомощь. Прокуратура штата заявила о начале расследования по факту массового убийства.

Как сообщают СМИ, несколько вооруженных винтовками человек на трех автомобилях стреляли по группе людей, которые распивали алкоголь на обочине дороги. Затем нападавшие скрылись.  

ФОТО: © AP Photo / Gustavo Aguado


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В штате Халиско в Мексике в результате вооруженного нападения 11 человек погибли и двое пострадали, пишет РИА Новости.  В ведомстве сообщили, что в результате...
 
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