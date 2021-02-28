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Вооруженное нападение в Мексике: 11 человек погибли
Источник материала: ОНТ
В штате Халиско в Мексике в результате вооруженного нападения 11 человек погибли и двое пострадали,
В ведомстве сообщили, что в результате нападения женщина и ребёнок получили огнестрельные ранения. Пострадавшим оказали медпомощь. Прокуратура штата заявила о начале расследования по факту массового убийства.
Как сообщают СМИ, несколько вооруженных винтовками человек на трех автомобилях стреляли по группе людей, которые распивали алкоголь на обочине дороги. Затем нападавшие скрылись.
ФОТО: © AP Photo / Gustavo Aguado
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В штате Халиско в Мексике в результате вооруженного нападения 11 человек погибли и двое пострадали, пишет РИА Новости. В ведомстве сообщили, что в результате...
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