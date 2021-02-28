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Профсоюзы восстанавливают незаконно уволенных сотрудников

28.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы восстанавливают незаконно уволенных сотрудников

Профсоюзы говорят «нет» незаконным увольнениям. Федерация за год восстановила на работе более 60 работников.

Такие случаи отмечаются во всех отраслях. Одна из самых распространённых причин – то, что наниматель не учитывает гарантии для отдельных категорий работников. Так, в Трудовом кодексе прописана обязанность продлевать контракт с женщинами, которые воспитывают ребенка до пяти лет, или с работниками, которым до пенсии остается два года и менее. Часто не придаётся внимания и пункту в коллективном договоре или отраслевом соглашении, по которому контракт обязательно продлевается с добросовестными работниками.

После обращения в профсоюзы и судебного разбирательства, людей не только восстанавливают на рабочем месте, но и возмещают компенсацию за вынужденную безработицу и моральный ущерб. 

Фото: БЕЛТА

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Профсоюзы говорят «нет» незаконным увольнениям. Федерация за год восстановила на работе более 60 работников. Такие случаи отмечаются во всех отраслях. Одна из...
 
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