Профсоюзы восстанавливают незаконно уволенных сотрудников

Источник материала: ОНТ

Профсоюзы говорят «нет» незаконным увольнениям. Федерация за год восстановила на работе более 60 работников.

Такие случаи отмечаются во всех отраслях. Одна из самых распространённых причин – то, что наниматель не учитывает гарантии для отдельных категорий работников. Так, в Трудовом кодексе прописана обязанность продлевать контракт с женщинами, которые воспитывают ребенка до пяти лет, или с работниками, которым до пенсии остается два года и менее. Часто не придаётся внимания и пункту в коллективном договоре или отраслевом соглашении, по которому контракт обязательно продлевается с добросовестными работниками.

После обращения в профсоюзы и судебного разбирательства, людей не только восстанавливают на рабочем месте, но и возмещают компенсацию за вынужденную безработицу и моральный ущерб.

Фото: БЕЛТА

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