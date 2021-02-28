Беларусское лобби: почему беларусы предпочитают не объединяться по национальному признаку?

решила составить список наиболее известных беларусов, которые добились успеха в России, и порассуждать, почему беларусы предпочитают не объединяться по национальному признаку в стране-партнере. Редакция «Бусла»составить список наиболее известных беларусов, которые добились успеха в России, и порассуждать, почему беларусы предпочитают не объединяться по национальному признаку в стране-партнере.





СВОБОДА СЛОВА И ФИНАНСОВ





Подавляющая часть известных беларусов в России — представители творческих профессий, что неудивительно, учитывая уровень цензуры и небольшой размер медиарынка Беларуси. Нежелание беларусских властей менять стиль работы и разрешать новые форматы подталкивает талантливых людей пробовать свои силы в России. В результате Москва и Санкт-Петербург дали старт многим звездам, как к примеру, Дмитрию Шепелеву — известному ведущему, который работает в прайм-тайм на Первом канале. Этот же канал дал возможность закрепиться и достичь успеха некоторым беларусским КВН-щикам: Вадиму Галыгину (уроженцу Борисова) и Андрею Скороходу, который родился в Старых Дорогах. Оба связаны с Comedy Club — известной юмористической программой, принесшей каждому популярность и новые проекты в юмористической сфере. Среди комиков «старой гвардии» беларусские корни имеются в уроженки Бреста , пародистки Елены Воробей.





О том, что с юмором у беларусов всё в порядке, говорит и количество беларусских стендап-комиков в Москве. Ярчайшие представители — Слава Комиссаренко (родился в Минске) и Иван Усович (город Мядель). Они также поддерживают протестующую часть населения. Славе Комиссаренко беларусские власти даже отозвали прокатную лицензию, что никак не повлияло на количество просмотров и выступлений с упоминанием «чык-чырыка».













Беларусские корни имеет еще одна звезда, которая работает в проектах ТНТ, — актриса Александра Бортич (родной город — Светлогорск). Недавно Бортич в интервью Юрию Дудю в очередной раз высказалась о ситуации в Беларуси и поддержала протестующих.





Список артистов с белорусскими корнями достаточно обширен и представлен как поп, так и рок-музыкантами. Так лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина родилась в беларусском Воложине, Шура и Лёва из «БИ-2» родом из Бобруйска, а группа IOWA перебралась в Санкт-Петербург из Могилева. На российской эстраде трудятся также уроженцы Могилева Борис Моисеев и Наталья Подольская, родившееся в Минске Дмитрий Колдун и Анжелика Агурбаш, а также многие другие, чуть менее известные широкой публике исполнители.





ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВОДОВ-ПАРОХОДОВ





Несмотря на преобладающее количество в нашем списке творческих личностей, беларусская земля подарила России и ряд известных бизнесменов. В частности, в Борисове родился политик-мем современной России — Анатолий Чубайс, который с недавнего времени занимает должность спецпреда Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.





В белорусской столице родился и Дмитрий Мазепин — председатель совета директоров «Уралхима», входивший в список самых богатых людей России несколько лет назад. Осенью 2020 года он от лица Российско-Беларусского делового совета выступил с предложением предоставить отчисленным студентам места в российских вузах, чем вызвал волну негодования со стороны беларусских провластных экспертов.





Уроженец Гомеля Андрей Мельниченко является членом Совета директоров EuroChem Group и СУЭК, а карьеру начинал в качестве одного из основателей «МДМ Банка». А один из бывших вице-президентов «Лукойла» Сергей Кукура родился в Бресте.





Среди «российских» беларусов и люди, получившие серьезные государственные награды и международное признание. Среди них — Герой России, уроженец Червеня Олег Новицкий — космонавт, который провел почти год в космосе.





Говоря о мировой известности, стоит также упомянуть одного из беларусов, удостоенных Нобелевской премии. В беларусском медиасообществе принято ошибочно считать, что единственным беларусом-лауреатом Нобелевской премии является Светлана Алексиевич (касательно истории независимой Беларуси этот тезис верен), однако до нее премия была вручена и ученым, родившимся в Беларуси. Среди них стоит выделить академика Жореса Алферова, который родился в Витебске и окончил школу в Минске. Он получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, без чего невозможна работа мобильных телефонов и сканеров. Академик ушел из жизни в 2019-м на 89-м году жизни, но изобретение уроженца Беларуси будет еще долго приносить пользу всему человечеству.





БЕЛАРУСЫ ЕСТЬ, АВТОНОМИИ — НЕТ





Это лишь часть примеров. Согласно статистике российского МВД, только в 2019 году количество беларусов, которые въехали в Россию, составило больше полумиллиона (подробнее в материале о миграции). Беларусы могли бы объединяться и создавать свою группу влияния, но пока почему-то этого не делают. Среди основных причин — менталитет и отсутствие языкового и культурного барьеров, что дает возможность быстро «влиться» в российские реалии.





Получается двоякая ситуация: официальная автономия беларусов в России занимается культурными мероприятиями, однако почти себя не пиарит и не привлекает активных земляков в свои ряды. А те белорусы, которые имеют возможности и влияние, пока не используют это. Важно отметить, что потенциал беларусских образований в России есть. Яркий пример — беларусы Питера, которых не пугает даже агрессивно настроенные власти северной столицы. Поэтому в скором будущем, возможно, в России появится беларусское лобби, что сможет влиять на какие-то решения касательно страны. Потенциал подобного органа, учитывая отношение к беларусам в России огромен, и в будущем беларусская диаспора может стать не менее влиятельной, чем азербайджанская или же армянская. Для этого нужно лишь одно: чтобы беларусы за границей начали гордиться собой и своей историей и захотели помочь родине в такой непростой момент. А талант, порядок и трудоспособность, присущи беларусской нации, как ничто другое, могут стать помощниками.



