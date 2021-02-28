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Беларусь - страна любителей собак. В каких странах мира больше любят собак, а в каких - кошек.
Источник материала: Партизан
Беларусь - страна любителей собак, находящаяся в окружении стран - любителей кошек.
Австралийская компания Budget Direct, одной из сфер деятельности которой является страхование домашних животных, решила проанализировать, в каких странах мира больше любят собак, а в каких - кошек.
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Команда Budget Direct проанализировала сообщения Instagram, используя следующие хэштеги: #ilovecats, #catloversclub, #catlovers, #ilovedogs, #dogloversclub & #doglovers, а затем извлекли данные геолокации для каждого сообщения. Располагая этой информацией, австралийцы определили, где встречается больше всего постов с данными хэштегами. В результате данные были наложены на карту мира и на свет появилась карта, показывающая, в каких странах больше любителей собак, в каких больше ценителей кошек, а в каких любовь к этим животным примерно на одном уровне.
Оказалось, что в Беларуси больше любителей собак. Во всяком случае они чаще постят сообщения с соответствующими хэштегами.
А вот Литва, Латвия, Россия, Украина и Польша - это страны любителей кошек.
Примечательно, что большинство государств Европы и Азии также относятся к «кошачьим» странам. Ближайшие государства, где, как и в Беларуси, больше ценят собак, это - Словакия и Сербия.
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Беларусь - страна любителей собак, находящаяся в окружении стран - любителей кошек.
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