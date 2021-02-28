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Беларусь - страна любителей собак. В каких странах мира больше любят собак, а в каких - кошек.

28.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь - страна любителей собак, находящаяся в окружении стран - любителей кошек.



Австралийская компания Budget Direct, одной из сфер деятельности которой является страхование домашних животных, решила проанализировать, в каких странах мира больше любят собак, а в каких - кошек. 

По мнению Thinktanks.by, проведенное компанией исследование не претендует на научность, но позволяет узнать, насколько активно любители тех или иных домашних питомцев пользуются социальными сетями. 



Команда Budget Direct проанализировала сообщения Instagram, используя следующие хэштеги: #ilovecats, #catloversclub, #catlovers, #ilovedogs, #dogloversclub & #doglovers, а затем извлекли данные геолокации для каждого сообщения. Располагая этой информацией, австралийцы определили, где встречается больше всего постов с данными хэштегами. В результате данные были наложены на карту мира и на свет появилась карта, показывающая, в каких странах больше любителей собак, в каких больше ценителей кошек, а в каких любовь к этим животным примерно на одном уровне.

Оказалось, что в Беларуси больше любителей собак. Во всяком случае они чаще постят сообщения с соответствующими хэштегами. 

А вот Литва, Латвия, Россия, Украина и Польша - это страны любителей кошек.

Примечательно, что большинство государств Европы и Азии также относятся к «кошачьим» странам. Ближайшие государства, где, как и в Беларуси, больше ценят собак, это - Словакия и Сербия.
 
 
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Беларусь - страна любителей собак, находящаяся в окружении стран - любителей кошек.
 
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