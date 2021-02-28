Врач перечислил самые популярные мифы про геморроидальную болезнь

Источник материала: Tut.by

Как лихая езда связана с геморроем? Почему перед беременностью стоит посетить проктолога? Так ли вредно просиживать в туалете с телефоном? Самые популярные мифы про геморроидальную болезнь для «АиФ» разобрал директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, профессор, д. м. н. Петр Царьков.



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Миф 1. При здоровом образе жизни геморрой не грозит

Увы, к нам приходят и спортсмены, и люди, которые занимаются фитнесом, следят за собой. И тем не менее никакой реальной профилактики, кроме совета не тужиться до посинения в туалете (а значит, избегать запоров) и не сидеть там подолгу, не устраивать библиотеку, заниматься физическими упражнениями и тому подобное, мы предложить не можем. Хотя это не дает стопроцентной гарантии. Мы не можем сказать, что, к примеру, те, кто сидит часами в туалете с телефоном, болеют больше тех, кто не сидит. Исследований на эту тему никто не проводил. Потому мы можем только предостеречь.

При рождении Господом Богом нам дана геморроидальная ткань. Она образует утолщения в виде подушечек, которые позволяют плотно смыкать анальный канал, пока мы им не пользуемся. А во время опорожнения геморроидальные узлы защищают анальный канал, служат своеобразной мягкой прокладкой, чтобы процесс был безболезненным. В течение жизни от повышенной нагрузки и скопления крови геморроидальные узлы изменяются и начинают проявлять себя различными патологическими состояниями — кровь, боль, зуд. Процесс может занимать годы. Но отсутствие доказанной профилактики не говорит о том, что можно питаться как попало и проводить досуг, лежа на диване с телефоном.

Миф 2. Профессиональные водители рискуют больше

Водители-дальнобойщики, пилоты имеют повышенный профессиональный риск. У водителей это связано с длительным сидением, когда нарушается отток крови от малого таза, а также с часто изменяющимся внутрибрюшным давлением, которое происходит при разгоне и торможении. В результате изменяется гемодинамика (кровообращение) в нижней части тела. Так что ездите спокойно, не гоняйте, а лучше больше ходите пешком. Тяжелоатлеты, другие спортсмены, у которых возникает перегрузка именно в брюшной полости, тоже в группе риска.

Миф 3. Геморрой нужно лечить, даже если ничего не болит.

Я никому не советую лечить геморроидальную болезнь профилактически. Если заболевание 1−2-й, а то и 3-й стадии и оно не беспокоит человека, то и лечения никакого не нужно. Зачастую пациенты приходят в частные клиники, делают там колоноскопию, им говорят, что у них геморрой, отправляют к проктологу. Проктолог убеждает начать лечение — якобы для того, чтобы не развилась 4-я стадия. Людям без жалоб, просто для профилактики, выполняют малоинвазивную или обычную операцию, а потом они приходят к нам с осложнениями. Так что если не болит, то лечиться не надо. Но надо пройти обследование и исключить рак.

Делайте колоноскопию перед любым лечением у проктолога. Запоры, поносы, нерегулярная работа кишечника, боли в области заднего прохода, кровь — быстро на обследование.

Миф 4. Беременных лечить нельзя



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В нашей клинике такой подход не считается правильным. Состояние тромбоза во время беременности — наказание божье, которое никому не пожелаешь. Женщины испытывают мучительные боли по 8−10 дней, иногда до 2−3 недель или даже всю беременность, после родов. Есть шкала определения интенсивности боли — от 1 до 10. В анестезиологии считается, что при боли выше 3 нужны обезболивающие. При тромбозах у беременных болевые ощущения могут превышать этот порог двукратно и больше. Арсенал обезболивающих при беременности крайне ограничен. Свечи и мази от геморроя тоже не помогают. Мы рекомендуем удаление узлов беременной или сразу после родов. Это ведет к немедленному облегчению состояния. И без побочных эффектов.

Если у женщины были эпизоды тромбоза (шишка в области заднего прохода, которая может не болеть) и она хочет забеременеть и рожать потом в относительно комфортных условиях, то лучше сходить к колопроктологу полечиться. Исследование нашей кафедры показало: тромбозы до родов — высокий фактор риска. У 4 из 10 женщин с ранее выявленным тромбозом во время беременности или после родов геморрой проявится.

Миф 5. Малоинвазивные методы лучше обычной операции

Это не так. Неудобства после малоинвазивной процедуры длятся от нескольких часов до нескольких дней. В целом негативных проявлений меньше, чем после операции, хотя при любом хирургическом методе возможны осложнения, вплоть до летального исхода. Но есть гораздо более серьезный минус. После малоинвазивного лечения возврат симптомов в разы превышает их частоту после радикального удаления. Мы не так уж редко оперируем и удаляем узлы после малоинвазивного лечения.

Миф 6. Геморрой перерастает в рак

Геморрой сам по себе не превратится в рак. Но связь все же есть. Процессы, которые приводят к образованию рака, сопряжены с теми изменениями, которые могут приводить и к образованию геморроидальной болезни: обездвиженность, характер питания, склонность к запорам и т.д. Симптомы рака с геморроем очень схожи. И здесь самое опасное — самолечение. Практически еженедельно к нам приходят несколько молодых пациентов, которые по полгода, год или больше сами лечатся от геморроя. При раке главное — скорость диагностики. Мы очень эффективны на ранних стадиях — излечение возможно в 80−90%. Сам же геморрой неопасен. Это 100% излечимое заболевание.