Серьезно - стиралка над унитазом? Чем в этот раз удивляют настоящие мастера на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, странностях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Жодино. Вход в «красную зону» местной поликлиники. Готовят к худшему уже с порога?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Толбухина, 13. В 2020 году в доме проходил капитальный ремонт. Как пишет читатель, строители «судя по всему, не учли свои же ошибки, допущенные в доме № 5 по этой же улице, где после капремонта упал балкон третьего этажа». На фото, сделанном после капремонта, мы видим, что из балконных плит выглядывает ржавая арматура и отваливаются куски бетона.









Полоцк, детская поликлиника, 2 этаж. Здесь дырку (!) в унитазе заделали шурупом с резиновой прокладкой.



Фото предоставлено читателем

Немного смекалки, две лейки, час работы. Душ получился, конечно, не тропический, но двусторонний:



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Мястровская, 16. Владелец одной из квартир рассказывает, что во время подключения интернета и ТВ работник компании А1 очень неаккуратно просверлил стену.



Фото предоставлено читателем

В результате был выломан кусок гипсового блока на внешней стене квартиры, а также повреждено штукатурное покрытие и краска. Кроме того, не закрыт кабель-каналом участок провода и отверстие для него в месте входа в стену у потолка над электрощитком. «Повреждения были заляпаны белым раствором только через неделю после обращений в А1», — пишет читатель. Результат его не устроил.



Фото предоставлено читателем

А что вы скажете, когда вам мастер сделает вот такие плинтуса?









А это уже из раздела творчества владельцев маленьких квартир. Вот как некоторые реализуют идею размещения стиральной машины в санузлах над унитазом.



Фото: pikabu.ru

Сначала кажется, что это гениально, но мастера по ремонту стиралок говорят, что не совсем: «Любой самый простой ремонт превращается в дикий квест». А если в какой-то момент «пододеяльник собьется в комок и при раскручивании до 1000 оборотов создаст дисбаланс, из-за которого ваша машинка выскочит на свободу, уничтожив унитаз и залив всех соседей».



Фото: pikabu.ru

А как вам этот вариант со стиральной машиной над ванной?



Фото: masteravannoy.ru

Есть еще и такие варианты в санузлах — скрытые бачки унитаза. Гостей нужно сразу предупреждать, где находится смыв.

На это опытный электрик отреагировал быстро: «Детский сад какой-то».





Тайна этой двери, которую видели многие посетители выставочного комплекса в Минске, пока не разгадана. Сделаем предположение, что это «косяк» в проектировании.



Фото со страницы в facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .

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