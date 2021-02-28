Суррогатная мать «без лица»: вынашивание ребенка стоит от 5 до 20 тысяч (видео)

Источник материала: Onliner Необычное хобби, помощь людям, зарабатывание — вот причины, по которым героиня очередного выпуска «Без лица» стала сурмамой. «У меня всегда была потребность что-то отдавать людям: через донорство, волонтерство, помощь деньгами. Сначала я сдавала кровь, потом яйцеклетки. Еще через полтора года созрела для суррогатного материнства».

— У меня есть собственный сын, а сейчас я вынашиваю ребенка для других родителей. Это их ребенок. Со мной биологической и генетической связи он не имеет. Мое тело нужно ему для роста. Инкубатор? Да, но чем я отличалась от инкубатора, когда вынашивала своего сына?

Суррогатное материнство — законно. Когда я решила, что готова к этому, то поехала в клинику и заявила о своей готовности. После этого началось обследование. Настоящие родители ребенка по разным причинам не могут его выносить, поэтому нужно здоровое тело. Проверяют все: от физических параметров до психологии. Ты заполняешь анкеты и оставляешь фото. По этим документам родители и выбирают сурмаму. Если вы подходите, то в определенный день цикла вам назначается подсадка.

Ведение беременности в этом случае не отличается от обычного. Точно так же я стою на учете в поликлинике и прохожу все осмотры. Но плюс к этому я на постоянной связи с юристом родителей, отчитываюсь перед ним о каждом шаге, связанном с беременностью и ее поддержкой. Иногда он просит сфотографироваться в поликлинике или в месте своего нахождения. Так родители следят, борясь с беспокойством.

В моем случае еще нормально, на цепи не держат. Я слышала про гораздо более серьезные формы контроля, когда человека буквально закрывают в квартире.

Самих биологических родителей я не видела и никогда не увижу — полная анонимность. Они — могут, но зачем мне их видеть?

Когда мой маленький сын узнал о беременности, то я не стала юлить: это чужой ребенок, мы его отдадим после рождения. Я спокойно это произнесла, и ребенок спокойно все понял, выслушал и сказал: хорошо, пойдем тогда играть.

Психологическая сторона вопроса очень важна. Я рекомендовала бы сурмамам прорабатывать этот вопрос заранее. Хорошенько настройтесь, сходите к психологу. Проговорите все возможные сценарии.





Суррогатное материнство — это нормально. Мир очень разнообразный, люди разные, есть много вариантов. Не по-божески? Эко тогда тоже. Ай. А если человек не может забеременеть? Я считаю, если Бог есть, то все, что делается, — по-божески. Что плохого, что кто-то станет счастливее. Я помогаю. И зарабатываю на этом деньги, делая людей счастливее, но тратя здоровье.

Сурмаме дают небольшие регулярные суммы на питание, один раз — на обновление гардероба, когда нужны размеры побольше. И основная денежная выплата — после рождения. От 5 до 20 тысяч долларов.

Все возможные сценарии прописаны в контракте. Например, родители передумали или развелись. Договор не меняется — они обязаны забрать ребенка.

После родов вы можете увидеть ребенка, а можете и не увидеть. Послеродовая депрессия? Нет. Она наступает от того, что женщина находится в диком стрессе после родов, у нее нет возможности отдохнуть, поспать спокойно. А когда ребенка заберут — у меня будет возможность отдыхать. К кормлению ребенка я тоже отношения не имею. Этим уже занимаются его родители.

Есть женщины, которые становятся суррогатными матерями на потоке. Я знаю одну, которая вынашивает третьего. Юрист говорила, что знает женщину с четырьмя подсадками — она построила себе дом и теперь зарабатывает на отделку. Если нет другой возможности, почему нет? У меня есть работа, например. Я совмещаю. Но все равно такую сумму я не заработаю, получая зарплату.

В сурмамы чаще идут женщины с плохим финансовым состоянием, но хорошим здоровьем. Они хотят улучшить качество жизни своей и своих детей.

Для меня плюс в осознании того, что я помогаю людям. Жизнь становится более радостной. Минус — здоровье. Но его компенсируют деньгами.

Для многих это табуированное дело. Но это проблема тех, кто не дошел до понимания.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

монахиню/священника;

работника ОМОНа или Росгвардии;

того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, напишите Игорю Деменкову на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. А если вы готовы рассказать какую-то интересную жизненную историю, но не готовы открыть свое лицо по понятным причинам, тоже пишите!

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