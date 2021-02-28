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Возвращаем ваш 2007-й. Угадываем минские улицы на снимках 13-летней давности
Источник материала: Onliner
Машину времени вызывали? Водитель уже прибыл. Поторопитесь, пока не заработал счетчик. Onliner продолжает выставлять на всеобщее обозрение непарадные фото парадных частей Минска, сделанные в те времена, когда камеры в мобильниках уже придумали, а их назначение (фотографировать губы уточкой) никто еще толком не осознал. В этот раз мы глубоко окунемся в 2006—2007 годы — мгновения недавней, но уже истории, которая меняет улицы и проспекты до неузнаваемости. По просьбам читателей мы изыскали способ спрятать фото с развернутым ответом в галерею, чтобы можно было открыть его по щелчку и не переходить на отдельную страницу.
#1. Что там прятали обнявшиеся березы в 2007 году?
Фото: Ольга
Правильный ответ — Остров Слез. На фото 2006 года, конечно, не найдешь стеклянной высотки Royal Plaza, зато можно разглядеть Дворец спорта, офисную многоэтажку Velcom и ритмичную застройку проспекта Победителей. Современное фото:
#2. Остаемся в 2007-м, любуемся уточками.
Фото: Minskblog
Теперь даже как-то непросто узнать Сторожевскую улицу без дома «У Троицкого» — плечистого великана, вальяжно развалившегося на берегу Свислочи. Построенный в 2012 году, он визуально «растоптал» Троицкое предместье и стал настоящим скандалом в архитектурной жизни Минска. Потом такие скандалы перестали быть чем-то необычным
#3. Тот же год, тот же город.
Фото: Minskblog
На старом фото изображено историческое здание по адресу Освобождения, 6, которое долгое время стояло заброшенным и истлело до удручающего состояния. Пару лет назад Белорусская православная церковь начала реконструировать его под духовно-просветительский комплекс с помощью экскаватора. Речь шла не о сносе, а о частичном демонтаже стен, но в итоге от этих стен почти ничего не осталось. Фото:
#4. Вам никогда не покинуть 2007-й.
Фото: Minskblog
Нужно быть крайне коренным минчанином, чтобы узнать на фотографии яблоневого сада, сделанной в 2007 году, предпосылки к появлению торгового центра Dana Mall. Кто не жил здесь в 2007 году, вряд ли поймет или даже поверит, что наметанный глаз коренного на такое способен. Сейчас на месте яблоневого сада стыдливо краснеет гигантский Dana Mall, а еще дальше сверкает окнами огромный жилой район «Маяк Минска». Современное фото:
#5. Раскопанная дорога — это пейзаж, актуальный во все времена.
Фото: Minskblog
Вы наверняка узнали надпись про подвиг народа на крыше музея Великой Отечественной войны, которую давно не видно с этого ракурса. Сначала ее заслонила «велкомовская» теплица, а потом и само здание музея кануло под ковшами бульдозеров. Современное фото: maps.yandex.by
#6. Минск, многоэтажки, припаркованный запорожец. Позади за забором валят деревья.
Фото: Minskblog
На фото запечатлен проезд между «Айсбергом» и общежитием политеха на Сурганова. Судя по всему, на фото запечатлен один из моментов превращения города в каменные джунгли. Для чего рубят деревья — непонятно. Не исключено, что для строительства того самого «Айсберга». Фото и место на карте:
#7. Город непуганых водных птиц.
Фото: Minskblog
На ретроснимок, помимо лебедей, попало строительство храма Всех Святых, что стоит по Калиновского, 121. Фото и место на карте:
#8. Не сомневаемся, что вы узнали район, который попал на фото, но попробуйте догадаться, где стоит фотограф.
Фото: Дмитрий Шведов
Предыдущее фото сделано в июле 2006 года со стороны Новинок, по дороге на Цнянское водохранилище. Среди поля была тропа, которую нынче закатали в асфальт и назвали именем Павлины Меделки, а на самом поле как грибы после дождя выросли многоэтажки для нуждающихся. Но незастроенной территории все еще много. Даже на
Предыдущее фото сделано в июле 2006 года со стороны Новинок, по дороге на Цнянское водохранилище. Среди поля была тропа, которую нынче закатали в асфальт и назвали именем Павлины Меделки, а на самом поле как грибы после дождя выросли многоэтажки для нуждающихся. Но незастроенной территории все еще много. Даже на
#9. А здесь нужно угадать и здание в кадре, и место, с которого оно снято.
Фото: Иван Шевц
На фото 2007 года попал Дом милосердия, снятый со смотровой площадки Национальной библиотеки. Сейчас здание со шпилем со всех сторон обступили многоэтажки, а впереди с проспекта заслонил Dana Mall. Даже со смотровой площадки его теперь не разглядеть без лупы. Современное фото:
#10. И напоследок щемящее чувство ностальгии.
Старая вывеска детского магазина «Матрешка» на перекрестке Хоружей и Богдановича вызовет приступ ностальгии у каждого, кто рос в этой части города. Хотя обычно сюда приходили по грустному поводу — купить тетради и дневники к 1 сентября. Поэтому ностальгия подпорчена болезненными воспоминаниями о бездарно потраченном лете, надвигающемся Дне знаний и годе страданий. Как говорится, ставь «лойс», если рад, что окончил школу. Современное фото:
Обычно мы спрашиваем, сколько мест вы угадали, но в этот раз есть вопрос поважнее.
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