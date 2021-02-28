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Мария Колесникова: «Человек, который сам себя называет диктатором, боится до ужаса»

28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель штаба Виктора Бабарико в интервью The Village из СИЗО рассказала о страхах — своих и людей у власти.

Мария Колесникова: «Человек, который сам себя называет диктатором, боится до ужаса»

Человек, который сам себя называет диктатором, не доверяет никому, зная, что его могут предать. И это абсолютная правда. Красавцы оставят его и глазом не моргнут. Кто же захочет отвечать за кровь насилие и развал страны вместе с ним? Правильно, никто.

А все эти бесконечные «ужастики», о танках, автоматах, Чаушеску, Каддафи из его уст — самое верное тому подтверждение. Он боится до ужаса, так как знает, что в конце концов останется совсем один.

Мария Колесникова

Говоря о своих собственных страхах, Мария Колесникова сказала, что они не связаны с тюрьмой, КГБ и людьми в масках.

— Когда понимаешь, что те, кто пытается тебя запугать, устрашить, на самом деле боятся больше, чем ты — страх уходит сам с собой. Не сразу, но уходит.

 
 
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Руководитель штаба Виктора Бабарико в интервью из СИЗО рассказала о страхах — своих и людей у власти.
 
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