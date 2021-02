У Гайнаўцы ўшанавалі загіблых ад рук Бурага беларусаў, маршу польскіх нацыяналістаў там не было

Источник материала: Свабода

У горадзе Гайнаўка Падляскага ваяводзтва Польшчы сёлета ўпершыню за апошні час не было маршу польскіх нацыяналістаў памяці камандзіра Арміі Краёвай Рамуальда Райса (псэўданім Буры).

У гады Другой сусьветнай вайны Райс быў камандзірам злучэньня падпольнай Арміі Краёвай, якая вяла ўзброеную барацьбу з нацысцкімі акупантамі. Райс адказны за спаленьне ў 1946 годзе некалькіх вёсак і забойства 79 чалавек мірнага беларускага насельніцтва, у тым ліку дзяцей і жанчын.

Як паведамляе беластоцкае беларускамоўнае Радыё Рацыя, у суботу 27 лютага ў Гайнаўцы ўшанавалі памяць ахвяраў Бурага, а маршу польскіх нацыяналістаў тут упершыню за 6 год не было.

«Мы тут, каб прадэманстраваць нашы каштоўнасьці, памяць і тоеснасьць», — сказала 27 лютага на мітынгу ў Гайнаўцы адна з арганізатараў «Вечнай памяці» Ева Мароз-Кечыньская. Каля сотні чалавек сабраліся на пляцы Дзьмітрыя Васілеўскага ў Гайнаўцы, каб аддаць пашану загінулым суграмадзянам ад рук польскага ўзброенага падпольля.

Ва ўрачыстасьці ўзялі ўдзел прадстаўнікі мясцовага самакіраваньня, стараста Гайнаўкі Анджэй Скепка, віцэ-бургамістар Гайнаўкі Ірэнеюш Кендыс.

