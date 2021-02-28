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ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США

28.02.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы.

Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением, передает DW.

Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента.

"Мы считаем, что посол не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.

Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии, члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico.

Впервые США ввели санкции против коммунистической Кубы в 1960 году. С тех пор эти ограничения несколько раз ужесточались и снова ослаблялись.

Последнее ужесточение санкций в отношении Гаваны было предпринято правительством США 15 января 2021 года, всего за пять дней до ухода тогдашнего президента страны Дональда Трампа с поста главы государства. Новые штрафные меры Минфина США коснулись министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса.

Несколькими днями ранее администрация Трампа вернула Кубу в список стран, которые, с точки зрения Соединенных Штатов, спонсируют международный терроризм.

 
 
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Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с...
 
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