Источник материала: Хартия'97

Жители Гродно потребовали у Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием» 28.02.2021, 10:15

Горожане вышли на акцию протеста.

Гродненцы вышли на акцию и обратились к норвежской компании Yara

Они потребовали прекратить сотрудничество с «Беларуськалием», пока в стране творится беспредел и беззаконие, сообщает телеграм-канал «Баста!» .





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.