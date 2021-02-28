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Жители Гродно потребовали у Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием»
Источник материала: Хартия'97
Жители Гродно потребовали у Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием»
Горожане вышли на акцию протеста.
Гродненцы вышли на акцию и обратились к норвежской компании Yara
Они потребовали прекратить сотрудничество с «Беларуськалием», пока в стране творится беспредел и беззаконие, сообщает телеграм-канал
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Горожане вышли на акцию протеста.
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