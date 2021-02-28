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Ученые выяснили, как кофе влияет на память
Источник материала: Хартия'97
Ученые выяснили, как кофе влияет на память
Участникам эксперимента предложили 10-дневный период воздержания от кофеина.
Кофе является одним из самых популярных напитков во многих странах. Исследования о пользе и вреде этого напитка для здоровья не прекращаются до сих пор. Недавно выяснилось, что кофе может влиять на работу мозга, пишет
Небольшое исследование, опубликованное в журнале Cerebral Cortex, показало, что после 10-дневного периода воздержания от кофеина у участников было больше серого вещества, чем у тех, кто продолжал пить кофе.
В эксперименте приняли участие 20 здоровых людей, которые регулярно употребляют этот напиток. Они принимали две капсулы (одна содержала кофеин, а другая была плацебо) в течение двух разных 10-дневных периодов. В конце каждого периода исследователи изучали серое вещество участников с помощью сканирования мозга.
Ученые выяснили, что объем серого вещества был больше во время периода воздержания от кофеина. Особенно его концентрация была заметна в правой медиальной височной доле, которая включает гиппокамп – область, которая отвечает за память человека.
Несмотря на то, что кофеин действительно уменьшал объем серого вещества мозга, всего за 10 дней отказа от кофе мозг мог восстанавливать показатель. Это говорит о том, что влияние кофеина на мозг, вероятно, носит временный характер. Но для полной уверенности негативного влияния напитка нужны дополнительные исследования.
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Участникам эксперимента предложили 10-дневный период воздержания от кофеина.
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