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Партизаны Ангарской и Тракторного «захватили» мост в Минске
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Ангарской и Тракторного «захватили» мост в Минске
Оцепление лукашистов не помогло.
Ангарские партизаны вместе с гостями из Тракторного поселка снова «захватили» мост, сообщает ТГ-канал
И это — несмотря на полное оцепление района после вчерашнего мини-марша с бело-красно-белыми зонтиками.
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Оцепление лукашистов не помогло.
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