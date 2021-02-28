Источник материала: Хартия'97

Партизаны Ангарской и Тракторного «захватили» мост в Минске 28.02.2021, 9:58

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Оцепление лукашистов не помогло.

Ангарские партизаны вместе с гостями из Тракторного поселка снова «захватили» мост, сообщает ТГ-канал «The Village Беларусь» .

И это — несмотря на полное оцепление района после вчерашнего мини-марша с бело-красно-белыми зонтиками.

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