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Лукашенко готовится к бегству и переводит активы в «наличку»?

28.02.2021 10:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко готовится к бегству и переводит активы в «наличку»?

  • 28.02.2021, 9:48
  • 3,428
Лукашенко готовится к бегству и переводит активы в «наличку»?

Появляется новая информация об итогах сочинской встречи.

Очередные итоги сочинской встречи просачиваются в медиа, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Еще за неделю до визита Лукашенко в Россию приехал Михаил Гуцериев, проводил встречи, вел кулуарные переговоры с топ-менеджерами российских компаний, которые, как известно, имеют возможность прямого общения с Путиным.

Но чиновникам госкомпаний РФ было дано политическое указание не заключать никаких договоренностей до встречи правителей. Михаил Гуцериев же стал главным лоббистом вывода и распила российских денег.

Схема такая: официально деньги в Беларусь идут в рамках закрытия кредитных линий, рефинансирования. Для этого и нужно уговорить чиновников в госкомпаниях, чтобы они потом уговорили Путина дать деньги в РБ. И уже потом через подконтрольные Лукашенко и Гуцериеву фирмы деньги возвращаются обратно в Россию через компании, которые пролоббировали эти кредиты. Разумеется, важно не забыть оставить себе часть.

Но никто уже даже за деньги не хочет марать руки и «инвестировать» под непонятные пока результаты. А значит Гуцериев скоро полетит по другим странам с подобными «гастролями».

Ну а новости про запуски новых проектов, успехи компаний Гуцериева (Русский уголь, РуссНефть, А101) – это лишь попытка набить цену перед продажей активов. Деньги говорят красноречивее слов, можно заметить, что Лукашенко уже не так уверено держится руками за трон, постепенно выводит активы в кэш.

И решение о новом занятии для Гуцериева – майнинг криптовалюты в Беларуси – это еще одно подтверждение тому, что не найдя денег в реальном выражении, придется теперь делать их в виртуальном мире.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Появляется новая информация об итогах сочинской встречи.
 
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