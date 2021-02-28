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Лукашенко готовится к бегству и переводит активы в «наличку»?
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко готовится к бегству и переводит активы в «наличку»?
Появляется новая информация об итогах сочинской встречи.
Очередные итоги сочинской встречи просачиваются в медиа, пишет телеграм-канал
Еще за неделю до визита Лукашенко в Россию приехал Михаил Гуцериев, проводил встречи, вел кулуарные переговоры с топ-менеджерами российских компаний, которые, как известно, имеют возможность прямого общения с Путиным.
Но чиновникам госкомпаний РФ было дано политическое указание не заключать никаких договоренностей до встречи правителей. Михаил Гуцериев же стал главным лоббистом вывода и распила российских денег.
Схема такая: официально деньги в Беларусь идут в рамках закрытия кредитных линий, рефинансирования. Для этого и нужно уговорить чиновников в госкомпаниях, чтобы они потом уговорили Путина дать деньги в РБ. И уже потом через подконтрольные Лукашенко и Гуцериеву фирмы деньги возвращаются обратно в Россию через компании, которые пролоббировали эти кредиты. Разумеется, важно не забыть оставить себе часть.
Но никто уже даже за деньги не хочет марать руки и «инвестировать» под непонятные пока результаты. А значит Гуцериев скоро полетит по другим странам с подобными «гастролями».
Ну а новости про запуски новых проектов, успехи компаний Гуцериева (Русский уголь, РуссНефть, А101) – это лишь попытка набить цену перед продажей активов. Деньги говорят красноречивее слов, можно заметить, что Лукашенко уже не так уверено держится руками за трон, постепенно выводит активы в кэш.
И решение о новом занятии для Гуцериева – майнинг криптовалюты в Беларуси – это еще одно подтверждение тому, что не найдя денег в реальном выражении, придется теперь делать их в виртуальном мире.
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Появляется новая информация об итогах сочинской встречи.
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