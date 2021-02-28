ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Facebook выплатит пользователям $650 миллионов за нарушение конфиденциальности

28.02.2021 10:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Facebook выплатит пользователям $650 миллионов за нарушение конфиденциальности

1
  • 28.02.2021, 9:38
Facebook выплатит пользователям 0 миллионов за нарушение конфиденциальности

Решение принял федеральный судья США.

Почти 1,6 млн пользователей Facebook получат минимум по 345 долларов компенсации от соцсети из-за нарушения конфиденциальности — всего компания выплатит более 650 млн долларов.

Соответствующее решение принял федеральный судья США Джеймс Донато, сообщает The Guardian.

Против Facebook подали коллективный иск в Иллинойсе в 2015 году. Соцсеть обвинить в использование фототегов и других биометрических данных без разрешения пользователей.

Донато назвал компенсацию одной из самых белых выплат за нарушение конфиденциальности.

«Это даст не менее 345 долларов в руки каждому, кто заинтересован в компенсации», — написал он, назвав это «большой победой для пользователей в области цифровой конфиденциальности».

Джей Эдельсон, поверенный из Чикаго, который подал иск, говорит, что чеки могут быть отправлены по почте в течение двух месяцев, если решение не будет обжаловано.

«Мы рады, что добились урегулирования, поэтому мы можем решить этот вопрос, что будет отвечать интересам нашего общества и наших акционеров», — отреагировали на решение в Facebook.

В иске соцсеть обвиняли в нарушении закона о конфиденциальности штата Иллинойс. Facebook не получил согласия перед использованием технологии распознавания лиц для сканирования фотографий, загруженных пользователями.

Государственный Закон о конфиденциальности биометрической информации позволил потребителям подавать иск к компаниям, которые не получили разрешения к сбору данных, таких как лицо и отпечатки пальцев.

В конце дело закончилось коллективным иском в Калифорнии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Сухарево с самого утра вышли на воскресный марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by