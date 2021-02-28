Источник материала: Хартия'97

Facebook выплатит пользователям $650 миллионов за нарушение конфиденциальности 1 28.02.2021, 9:38

Решение принял федеральный судья США.

Почти 1,6 млн пользователей Facebook получат минимум по 345 долларов компенсации от соцсети из-за нарушения конфиденциальности — всего компания выплатит более 650 млн долларов.

Соответствующее решение принял федеральный судья США Джеймс Донато, сообщает The Guardian .

Против Facebook подали коллективный иск в Иллинойсе в 2015 году. Соцсеть обвинить в использование фототегов и других биометрических данных без разрешения пользователей.

Донато назвал компенсацию одной из самых белых выплат за нарушение конфиденциальности.

«Это даст не менее 345 долларов в руки каждому, кто заинтересован в компенсации», — написал он, назвав это «большой победой для пользователей в области цифровой конфиденциальности».

Джей Эдельсон, поверенный из Чикаго, который подал иск, говорит, что чеки могут быть отправлены по почте в течение двух месяцев, если решение не будет обжаловано.

«Мы рады, что добились урегулирования, поэтому мы можем решить этот вопрос, что будет отвечать интересам нашего общества и наших акционеров», — отреагировали на решение в Facebook.

В иске соцсеть обвиняли в нарушении закона о конфиденциальности штата Иллинойс. Facebook не получил согласия перед использованием технологии распознавания лиц для сканирования фотографий, загруженных пользователями.

Государственный Закон о конфиденциальности биометрической информации позволил потребителям подавать иск к компаниям, которые не получили разрешения к сбору данных, таких как лицо и отпечатки пальцев.

В конце дело закончилось коллективным иском в Калифорнии.

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