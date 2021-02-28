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Жители Сухарево с самого утра вышли на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево с самого утра вышли на воскресный марш
Минчане готовятся к весне без диктатора.
Жители минского Cухарево уже готовятся к весне без диктатора. Микрорайон с самого утра вышел на воскресный марш.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане готовятся к весне без диктатора.
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