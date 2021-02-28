Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта "Прогулки по Москве" Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым.

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