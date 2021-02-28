|
"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ
28.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?
Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта "Прогулки по Москве" Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку". Как появилась одна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)