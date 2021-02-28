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Он нам ничего не сказал и не скажет – к 90-летию Михаила Горбачева

28.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В середине мая 1985 года весь Ленинград испытал эмоциональное потрясение. Приезд нового генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в город, являющийся колыбелью трех революций в ХХ веке, был не вполне обычным. После Владимира Ленина все первые лица СССР, на словах отдавая дань уважения Ленинграду и ленинградцам, с опаской относились к этому городу. Первая поездка по СССР Горбачева, начавшаяся в Ленинграде, означала новый политический стиль руководителя советского государства.

Выступление в Смольном перед ленинградским партийным активом было необычным, но вполне объяснимым – советский генсек, в отличие от своих предшественников, был молод. Но неожиданная остановка Горбачева на площади Восстания была для всех шоком. Эмоция у всех была одна: "Он живой!" В этом "живой" было все – отсутствие привычной для первых лиц СССР монументальности, умение понимать и видеть мир, какой он есть. Но самым главным было другое – он мгновенно, одним махом убрал привычную властную перегородку между собой и обществом. Все понимали, что долгожданные перемены пришли.

Рационально понять и принять Михаила Сергеевича не сможет никто. Да он и сам не сможет их рационально объяснить. Интуит по натуре, он в большей степени руководствовался своими чувствами, нежели расчетом. Почему свой первый выход к людям он совершил на площади Восстания в Ленинграде? Понимал ли он, что это культовое место в городе на Неве, место старта всех политических потрясений первой половины ХХ века в России? В этом было что-то метафизическое, что в дальнейшем предопределило не только его политическую карьеру, но и судьбу всей огромной страны.

Горбачев и разоружение

Михаил Горбачев принял страну, где все работало, но никто толком не знал как, зачем и почему. Попросил подсчитать оборонный бюджет – не смогли. Попросил назвать цифру предприятий, так или иначе связанных с ВПК, – не сумели. А чтобы долго не заморачиваться над этим вопросом для статистики, назвали цифру оборонного бюджета – 22 миллиарда полновесных советских рублей.

Когда академик Леонид Абалкин сказал, что в системе ВПК задействовано две трети всего экономического потенциала СССР, у многих был шок. Подобное возможно только в военное время. Как страна столько лет смогла жить с таким бременем военных расходов?

Михаил Сергеевич, бросившийся заниматься разоружением, стал политиком планетарного масштаба. Он стал человеком мира для всех, кроме граждан страны, руководителем которой он был. Он не мог понять и принять ту простую истину, что вооружение стоит дорого, а разоружение – еще дороже. А его действия по сохранению мира, при всем своем гуманизме и необходимости, в его стране ломали социальный уклад многих миллионов людей, сложившуюся за десятилетия структуру советской экономики, альтернативу которой в то время никто не то что не предлагал, но даже и не рассматривал.

Парадоксы эпохи последнего генсека

Время Горбачева – это время абсолютных парадоксов. В 1988 году мы все никак могли понять: как можно праздновать тысячелетие Крещения Руси и одновременно по привычной обязаловке посещать лекции по научному атеизму, с которыми приезжали выступать штатные идеологические работники? Как можно было государству, на тот момент являвшемуся единственным собственником предприятий, отдавать на откуп трудовым коллективам распределение прибыли, которая в абсолютном большинстве случаев шла на увеличение зарплаты, а не на перевооружение и развитие?

На самом деле во всех этих парадоксах была своя логика. Половинчатые решения Михаила Сергеевича, которые не устраивали практически всех, не доводили ситуацию до крайностей, создавали площадку для компромисса и поиска новых решений. Горбачев понимал, что в такой стране, как СССР, реформы возможны только сверху. Реформы снизу разнесли бы вдребезги не только всю страну, но и весь мир – мало бы никому не показалось. По этой причине ни одна из его реформ не могла закончиться успехом.

Роковая ошибка Горбачева

Горбачев все время искал точку опоры, все время находился в поиске – что мешает и кто виноват в том, что реальных позитивных результатов не то, что нет, они даже не предвиделись в обозримой перспективе. Виновника всех своих неудач он нашел.

На встрече с киевлянами он на полном серьезе обратился к людям: "Вы их давите снизу (имелся в виду партийный аппарат), а мы будем давить их сверху".

Это была роковая ошибка Михаила Горбачева. Он стрелял по ложной цели и тем самым лишил себя опоры в низовом партийном аппарате. Реальная власть в СССР принадлежала не партийному аппарату, а хозяйственной номенклатуре, в распоряжении которой находилось все материальное производство. Они планировали, распределяли, управляли, занимались внешнеторговыми операциями.

Это была не только личная ошибка Михаила Сергеевича, но и всех его коллег по Политбюро: они наивно считали хозяйственный аппарат своей обслугой.

Для хозяйственников того времени конец 1980-х годов был "золотым временем". Вся скрытая суть советской экономической системы вышла из тени в 1990-е годы – ни в одном сколь-нибудь крупном бизнесе не было людей с улицы. Итогом горбачевской перестройки стал классический обмен власти на собственность, советская номенклатура второго-третьего уровня провела его с большой для себя выгодой.

И все же – с благодарностью

Политический романтик, искренне веривший в правоту и необходимость своих идей для всего мира, был катастрофически невезучим политиком у себя дома. На время правления Горбачева на СССР свались все напасти и катастрофы, которые могли только быть: война в Афганистане, авария на чернобыльской АЭС, множество техногенных катастроф на всем пространстве страны, о которых сегодня мало кто вспоминает. И все это – на фоне катастрофического отсутствия денег в СССР.

Однажды он честно и иронично признает: "Все равно я вам всего не скажу". Не сказал и не скажет. И каждый из нас будет додумывать и домысливать – что было и чего не было. И сегодня, спустя прочти тридцать лет после ухода Горбачева из власти, упоминание его имени вызывает ожесточенные споры.

Не торопитесь бросать в Михаила Сергеевича камни. Для тех, кто жил в то время, он был частью нашей жизни и частью каждого из нас. Можно ли отказаться от самих себя? Не думаю. Горбачев открыл для нас мир и открыл нас всех миру. Он закончил войну в Афганистане и избавил нас от страха мировой термоядерной войны. Только за это мы должны ему быть благодарны.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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Михаил Сергеевич Горбачев, бросившийся заниматься разоружением, стал политиком планетарного масштаба. Он стал человеком мира для всех, кроме граждан страны,...
 
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