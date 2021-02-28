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Пропавшая в Ивацевичах женщина найдена погибшей
Источник материала: Навiны
В Ивацевичском районе прекращены поиски Елены Серко.
Женщина 8 февраля примерно в 11:00 ушла с работы в неизвестном направлении и пропала.
ПСО «Ангел» сообщил, что ее обнаружили погибшей.
Обстоятельства смерти из этических соображений не сообщаются.
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В Ивацевичском районе прекращены поиски Елены Серко.
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