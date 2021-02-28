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Навального доставили в колонию
Источник материала: Навiны
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уже находится в колонии.
Как отмечает
По словам лидера российских националистов Дмитрия Демушкин, что это «самая строгая режимная зона России, куда отправляют политических заключенных на перевоспитание».
В начале февраля Симоновский суд Москвы
После объявления решения по Навальному в Москве начались
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Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уже находится в колонии.
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