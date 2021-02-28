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Навального доставили в колонию

28.02.2021 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уже находится в колонии.

Навального доставили в колонию

Как отмечает «Эхо Москвы», «исправляться» он будет в Покрове (Владимирская область).

По словам лидера российских националистов Дмитрия Демушкин, что это «самая строгая режимная зона России, куда отправляют политических заключенных на перевоспитание».

В начале февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Политик уже отбыл год под домашним арестом, это зачли.

После объявления решения по Навальному в Москве начались акции протеста, были задержаны более тысячи человек. Задержания проходили с особой жестокостью, участников акций протеста били дубинами.

 
 
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Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уже находится в колонии.
 
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