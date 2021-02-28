Навального доставили в колонию

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уже находится в колонии.





Как отмечает «Эхо Москвы» , «исправляться» он будет в Покрове (Владимирская область).

По словам лидера российских националистов Дмитрия Демушкин, что это «самая строгая режимная зона России, куда отправляют политических заключенных на перевоспитание».

В начале февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Политик уже отбыл год под домашним арестом, это зачли.