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На такое напороться — прошьет. Водитель раскритиковал ограждение на Орловской (видео)
Источник материала: Onliner
Не так давно на улице Орловской, в районе РНПЦ «Мать и дитя», появилось разделительное ограждение, которое многим может показаться небезопасным. На первый взгляд, узкая металлическая конструкция по краям не прикрыта ничем, что могло бы погасить удар.
На ограждение обратил внимание наш читатель Евгений.
— На Орловке установили разделитель полос — он мне кажется очень опасным. Резко начинается, горизонтальные металлические конструкции могут прошить машину, — рассказал корреспонденту Onliner автомобилист.
Нужно отметить, что такое ограждение на этом участке позволяет предотвратить разворот автомобилей через двойную сплошную раньше, чем это предусмотрено разметкой. Также оно помогает предотвратить попытки пешеходов пересечь дорогу вне специально отведенного для этого места. Впрочем, мы видали всякое: и как пешеходы
А вот направленный боковой удар достаточной силы такое ограждение едва ли выдержит, это наглядно продемонстрировала вчерашняя
Что касается опасений нашего читателя, то они могут быть вполне оправданными. Нередко случалось так, что водитель, по какой-то причине не справившись с управлением, врезался в ограждение. Некоторые их виды в этом плане кажутся еще более опасными: они действительно
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Не так давно на улице Орловской, в районе РНПЦ «Мать и дитя», появилось разделительное ограждение, которое многим может показаться небезопасным. На первый взгляд,...
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