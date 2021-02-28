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Польский Getin Holding договорился о продаже Идея-Банка Олексиным до 2 апреля

28.02.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польский Getin Holding договорился о продаже Идея Банка МТБанку, сообщает пресс-служба польской компании.

Планируется, что сделка будет завершена до 2 апреля 2021 года. Идея-Банк станет собственностью семьи близкого к Лукашенко Алексея Олексина за 50 млн. рублей.

«Согласно Договору продажи, цена акций Идея Банка Беларусь составит 50 000 000,00 белоруских рублей (что эквивалентно 71280000 злотых по среднему курсу НБП на 24 февраля 2021 года), из них 49 999 117,50 белорусских рублей за 120 990 акций, принадлежащих эмитенту (Getin Holding – ред.), и 882,50 белорусских рублей за 2 акции, принадлежащие GISA», - сказано в сообщении.

 
 
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Польский Getin Holding договорился о продаже Идея Банка МТБанку, сообщает пресс-служба польской компании.
 
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