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В Барселоне в ходе протестов против приговора рэперу задержали 10 человек

28.02.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Барселоне, где проходят массовые протесты против ареста и приговора рэперу Пабло Аселю, критиковавшему испанского короля, задержали 10 человек за акты насилия и вандализм.

Один из задержанных подозревается в поджоге автомобиля. Ранее полицейские задержали двух человек за нападение на силовиков и нарушение общественного порядка, передает РБК.

Газета El Periódico со ссылкой на полицию пишет, что задержаны не менее 13 человек. В городах Испании, в том числе Барселоне, продолжаются массовые протесты против суда над рэпером, которому дали девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление терроризма. Полиция сообщает о возведенных баррикадах из мусорных контейнеров и мебели на улицах каталонской столицы, грабежах и поджогах.

В частности, как пишет газета, несколько десятков человек напали на полицейский участок на центральной улице Рамбла, бросая в него разные предметы, в том числе зажигательные смеси. В результате они подожгли одну из полицейских машин, стоявших у здания. Власти Барселоны осудили беспорядки в городе.

Протесты в Испании начались в середине февраля. Мирные акции быстро перерастали в беспорядки. Задержаны несколько десятков человек. Есть пострадавшие среди протестующих и полицейских.

 
 
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В Барселоне, где проходят массовые протесты против ареста и приговора рэперу Пабло Аселю, критиковавшему испанского короля, задержали 10 человек за акты насилия и...
 
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