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Очередной штат США поддержал легализацию марихуаны

28.02.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Палата представителей и сенат штата Вирджиния проголосовали за легализацию рекреационного использования марихуаны взрослым населением штата.

Согласно новому законопроекту, с 1 января 2024 года станет законным хранение марихуаны в количестве до 28,3 грамма, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Вирджиния стала самым южным американским штатом, проголосовавшим за легализацию. Законопроект будет передан на подпись губернатору штата Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в его поддержку.

В 2020 году власти штата декриминализовали хранение марихуаны. Согласно действующему законодательству, теперь максимальное наказание за хранение каннабиса предусматривает штраф в размере $25.

Ранее, 4 февраля, палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне. Он просматривает не только легальное распространение и хранение каннабиса, но и отмену ранее вынесенных приговоров за употребление и хранение марихуаны.

 
 
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Палата представителей и сенат штата Вирджиния проголосовали за легализацию рекреационного использования марихуаны взрослым населением штата.
 
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