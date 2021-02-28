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Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности

28.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллективный иск против соцсети был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей из штата Иллинойс

Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в Иллинойсе в 2015 году от имени почти 1,6 миллиона пользователей против соцсети Фейсбук, обвинившим компанию в нарушении неприкосновенности частной информации. В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов, пишет golosameriki.com

Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.

«Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов», - написал в своем решении судья, назвав соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации».

Как сообщил в интервью с газетой Chicago Tribune адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 миллионов пользователей Фейсбука, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев – с оговоркой, что это произойдет, если решение не будет обжаловано.

«Мы рады тому, что вопрос урегулирован.., что отвечает интересам нашего сообщества и наших акционеров», - говорится в заявлении компании Facebook, штаб-квартира которой находится в районе Сан-Франциско.

Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.

Закон штата о конфиденциальности биометрической информации позволяет потребителям подавать в суд на компании, которые занимаются сбором биометрических данных, таких как распознавание лица и отпечатки пальцев, без разрешения владельцев этих данных.

В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.
 
 
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Коллективный иск против соцсети был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей из штата Иллинойс
 
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