﻿ За что штрафуют белорусских водителей фур на дорогах Польши. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За что штрафуют белорусских водителей фур на дорогах Польши

28.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Транспортная инспекция Польши ежедневно проверяет на дорогах страны много грузовиков, принадлежащих белорусским перевозчикам, и грузовиков, которыми управляют белорусы, работающие на иностранных перевозчиков. Какие нарушения находят? Вот подборка случаев за последние несколько дней.

Так, в четверг 25 февраля в городе Василькув под Белостоком остановили белорусскую автоцистерну для перевозки газа с переделанным стояночным отопителем, который работал непрерывно независимо от положения ключа зажигания. Это могло привести к пожару. Устройство предписали демонтировать, в отношении перевозчика возбужден административный процесс и истребован залог в 2 тысячи злотых.

В понедельник 22 февраля инспекторы из Катовице выявили на трассе А1 с помощью специальной мобильной лаборатории белорусскую фуру с неисправной системой очистки выхлопных газов, которая не соответствовала действующим экологическим нормам. Дальнейшее движение было запрещено до починки системы.

В пятницу 19 февраля на дороге S3 у города Гожув-Велькопольски проверили грузовик польского перевозчика, перевозивший замороженное мясо из Дании в Украину. Выяснилось, что водитель-белорус, исчерпав свое суточное время, использовал карту коллеги, которого в рейсе не было. Нашлись и другие нарушения. Мужчину оштрафовали, коллеге придется получать новую карту. Перевозчику также грозит штраф, пишет belmir.by
В пятницу 19 февраля инспекторы из Познани обнаружили многочисленные трещины в тормозных дисках на первой оси тягача, доставлявшего 18 тонн карбона из России в Германию. Это могло привести к блокировке колес при торможении. Транспортное средство доставили на охраняемую стоянку до устранения неисправности и выплаты перевозчиком залога, водитель также наказан штрафом.

В четверг 18 февраля инспекторы из Конина после проверки данных тахографа фуры с экипажем из двух водителей установили, что один из них сократил свой обязательный недельный отдых на 6 часов – как выяснилось, по просьбе начальника, чтобы вовремя доставить груз. Водителя оштрафовали на 1 тысячу злотых, перевозчик же должен был внести залог в 2,6 тысячи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортная инспекция Польши ежедневно проверяет на дорогах страны много грузовиков, принадлежащих белорусским перевозчикам, и грузовиков, которыми управляют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армия США успешно испытала «Золотую Орду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by