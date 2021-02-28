ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ледоход на улице, горы снега. Подборка новых фото в сервисе «Наши дороги»

28.02.2021 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ямы, лужи и даже реки, горы снега — фото таких белорусских дорог присылали в последнее время в сервис «Наши дороги» читатели. На такой можно и подвеску оставить, и ноги поломать. Вот уж точно: СТО и травматологи без работы не останутся!

Родители учащихся 177 школы на улице Шугаева в Минске просят помощи и сообщают, что возле учебного заведения нет прохода, тротуар и зебр. По их словам, ГАИ здесь стоит исключительно 1 сентября.


В столице на улице Осипенко, 2 (Центральный район) размыло грунт, асфальт проломился, и в него провалилась машина.


А это видео прислал читатель из Калинковичей Гомельской области. Мужчина ехал по городу и снимал, в каком состоянии находятся улицы райцентра.

А это город Быхов, улица Якубова, 7. Читатели уверяют, что дороги от снега не убирались тут с 8 февраля. Наверное, коммунальники ждали весну, чтобы все само растаяло.


В Чаусском районе, деревне Лапени тоже было много снега. Жители неоднократно звонили и просили навести порядок. Видимо, им тоже поможет только весеннее солнышко.


Это дорога в деревне Вызваленне Смолевичского района. Асфальт тут никак положить не могут.


Улица Луговая в городе Любань Минской области сейчас больше похожа на реку с ледоходом, чем на дорогу.


Снимок сделан в микрорайоне Самойловичи города Береза на переулке Солнечном. Чтобы пройти пешком, нужно надевать резиновые сапоги.


Дорогие читатели! Присылайте в сервис «Наши дороги» фотографии трасс, улиц, тротуаров, о которых забыли (а может, не знают или не успели добраться) наши коммунальники и дорожники. Обращайте внимание не только на ямы и выбоины, но и на плохо убранные участки, поваленные или испорченные дорожные знаки.

Возможно, когда мы будем публиковать такие «образцы», то службы быстрее приведут их в порядок.

Читайте также

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На таких дорогах можно и подвеску оставить, и ноги поломать. Вот уж точно: СТО и травматологи без работы не останутся!
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой будет погода в первые дни весны. Прогноз на неделю 1 по 7 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by