Ледоход на улице, горы снега. Подборка новых фото в сервисе «Наши дороги»

Источник материала: Tut.by

Ямы, лужи и даже реки, горы снега — фото таких белорусских дорог присылали в последнее время в сервис «Наши дороги» читатели. На такой можно и подвеску оставить, и ноги поломать. Вот уж точно: СТО и травматологи без работы не останутся!

Родители учащихся 177 школы на улице Шугаева в Минске просят помощи и сообщают, что возле учебного заведения нет прохода, тротуар и зебр. По их словам, ГАИ здесь стоит исключительно 1 сентября.





В столице на улице Осипенко, 2 (Центральный район) размыло грунт, асфальт проломился, и в него провалилась машина.





А это видео прислал читатель из Калинковичей Гомельской области. Мужчина ехал по городу и снимал, в каком состоянии находятся улицы райцентра.

А это город Быхов, улица Якубова, 7. Читатели уверяют, что дороги от снега не убирались тут с 8 февраля. Наверное, коммунальники ждали весну, чтобы все само растаяло.





В Чаусском районе, деревне Лапени тоже было много снега. Жители неоднократно звонили и просили навести порядок. Видимо, им тоже поможет только весеннее солнышко.





Это дорога в деревне Вызваленне Смолевичского района. Асфальт тут никак положить не могут.





Улица Луговая в городе Любань Минской области сейчас больше похожа на реку с ледоходом, чем на дорогу.





Снимок сделан в микрорайоне Самойловичи города Береза на переулке Солнечном. Чтобы пройти пешком, нужно надевать резиновые сапоги.





Дорогие читатели! Присылайте в сервис «Наши дороги» фотографии трасс, улиц, тротуаров, о которых забыли (а может, не знают или не успели добраться) наши коммунальники и дорожники. Обращайте внимание не только на ямы и выбоины, но и на плохо убранные участки, поваленные или испорченные дорожные знаки.

Возможно, когда мы будем публиковать такие «образцы», то службы быстрее приведут их в порядок.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .