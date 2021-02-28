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Ледоход на улице, горы снега. Подборка новых фото в сервисе «Наши дороги»
Источник материала: Tut.by
Ямы, лужи и даже реки, горы снега — фото таких белорусских дорог присылали в последнее время в
Родители учащихся 177 школы на улице Шугаева в Минске просят помощи и сообщают, что возле учебного заведения нет прохода, тротуар и зебр. По их словам, ГАИ здесь стоит исключительно 1 сентября.
В столице на улице Осипенко, 2 (Центральный район) размыло грунт, асфальт проломился, и в него провалилась машина.
А это видео прислал читатель из Калинковичей Гомельской области. Мужчина ехал по городу и снимал, в каком состоянии находятся улицы райцентра.
А это город Быхов, улица Якубова, 7. Читатели уверяют, что дороги от снега не убирались тут с 8 февраля. Наверное, коммунальники ждали весну, чтобы все само растаяло.
В Чаусском районе, деревне Лапени тоже было много снега. Жители неоднократно звонили и просили навести порядок. Видимо, им тоже поможет только весеннее солнышко.
Это дорога в деревне Вызваленне Смолевичского района. Асфальт тут никак положить не могут.
Улица Луговая в городе Любань Минской области сейчас больше похожа на реку с ледоходом, чем на дорогу.
Снимок сделан в микрорайоне Самойловичи города Береза на переулке Солнечном. Чтобы пройти пешком, нужно надевать резиновые сапоги.
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Возможно, когда мы будем публиковать такие «образцы», то службы быстрее приведут их в порядок.
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На таких дорогах можно и подвеску оставить, и ноги поломать. Вот уж точно: СТО и травматологи без работы не останутся!
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