В магазинах стало больше зарубежных продуктов. Чиновники придумали, как нанести удар по импорту

Источник материала: Tut.by

Чиновники признали, что в 2020 году не удалось снизить долю импортных продуктов. Произошло даже обратное — зарубежных товаров на полках магазинов стало больше, а отечественных — меньше. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет. Тем не менее власти в 2021-м снова планируют нанести удар по импорту. Среди мер — в магазинах размещать отечественные продуктов на более видных местах, делать вывески «Зроблена ў Беларусi», а также ограничить торговле, производителям и поставщикам товаров ограничить размер любых вознаграждений. Однако похожие меры ранее уже предпринимались. Не помогло, как показывает статистика.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что было с импортными продуктами в 2020 году и какие планы на этот

Чиновники планировали , что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

По факту в 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9% (белорусских, соответственно, — 77,1%).

— Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов — 92,8%, масла растительного — 87,5%, рыбы — 81,5%, крупы гречневой — 66,6%, кондитерских изделий из сахара — 51,9%, фруктовых и овощных соков — 39,1%, макаронных изделий — 37,4%, детского питания — 29,1%, — сообщали на заседании коллегии МАРТ.

К примеру, в 2020 году белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны.

На 2021 год чиновники рассматривают два сценария развития борьбы с импортом — оптимистический и недостаточный. Первый предполагает, что доля отечественных продуктов вырастет до 85%, а второй — до 80%.

Что чиновники предлагают сделать для борьбы с импортом

МАРТ рекомендует торговле обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, а также обозначать места размещения и выкладки белорусских товаров специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi». Уточним, что это было в планах на 2020 год.

Торговле, производителям и поставщикам товаров рекомендуют, чтобы совокупный размер любых вознаграждений не превышал 5% от цены (речь про будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики товаров зачастую предоставляют торговле).

Есть предложения и по интернет-магазинам.

— Субъектам торговли, реализующим товары посредством интернет-магазинов обеспечить наличие в продаже товаров отечественного производства, визуально обозначив (например, белорусским орнаментом), а также усовершенствовать технические возможности онлайн-магазинов.

Какие планы у чиновников по импорту на 2030 год

Власти не первый год планируют снизить долю импортных товаров. К примеру, Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года предусматривала , что к концу 2020-го количество импорта на полках продовольственных магазинов сократится до 15% (не получилось по факту), а до конца 2030-го — до 14%.

Производителям и поставщикам товаров предлагают доктриной повышать отпускные цены за год в пределах прогнозируемого уровня базовой инфляции. Предполагается, что в 2020 году этот показатель не будет больше 4%.

Кроме того, им рекомендовано одинаково подходить к формированию отпускных цен на аналогичную продукцию при ее поставке на внутренний рынок и в государства — члены Евразийского экономического союза. Чтобы не возникали ситуации, как с сахаром, который в России стоит заметно дешевле, чем в Беларуси.