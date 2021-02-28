|
В магазинах стало больше зарубежных продуктов. Чиновники придумали, как нанести удар по импорту
Источник материала: Tut.by
Чиновники признали, что в 2020 году не удалось снизить долю импортных продуктов. Произошло даже обратное — зарубежных товаров на полках магазинов стало больше, а отечественных — меньше. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет. Тем не менее власти в 2021-м снова
Что было с импортными продуктами в 2020 году и какие планы на этот
Чиновники
По факту в 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9% (белорусских, соответственно, — 77,1%).
— Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов — 92,8%, масла растительного — 87,5%, рыбы — 81,5%, крупы гречневой — 66,6%, кондитерских изделий из сахара — 51,9%, фруктовых и овощных соков — 39,1%, макаронных изделий — 37,4%, детского питания — 29,1%, — сообщали на заседании коллегии МАРТ.
К примеру, в 2020 году белорусы
На 2021 год чиновники рассматривают два сценария развития борьбы с импортом — оптимистический и недостаточный. Первый предполагает, что доля отечественных продуктов вырастет до 85%, а второй — до 80%.
Что чиновники предлагают сделать для борьбы с импортом
МАРТ рекомендует торговле обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, а также обозначать места размещения и выкладки белорусских товаров специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi». Уточним, что это было в планах на 2020 год.
Торговле, производителям и поставщикам товаров рекомендуют, чтобы совокупный размер любых вознаграждений не превышал 5% от цены (речь про будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики товаров зачастую предоставляют торговле).
Есть предложения и по интернет-магазинам.
— Субъектам торговли, реализующим товары посредством интернет-магазинов обеспечить наличие в продаже товаров отечественного производства, визуально обозначив (например, белорусским орнаментом), а также усовершенствовать технические возможности онлайн-магазинов.
Какие планы у чиновников по импорту на 2030 год
Власти не первый год
Производителям и поставщикам товаров предлагают доктриной повышать отпускные цены за год в пределах прогнозируемого уровня базовой инфляции. Предполагается, что в 2020 году этот показатель не будет больше 4%.
Кроме того, им рекомендовано одинаково подходить к формированию отпускных цен на аналогичную продукцию при ее поставке на внутренний рынок и в государства — члены Евразийского экономического союза. Чтобы не возникали ситуации, как с сахаром, который в России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники признали, что в 2020 году не удалось снизить долю импортных продуктов. Произошло даже обратное - зарубежных товаров на полках магазинов стало больше, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)