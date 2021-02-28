Тигр научился петь, чтобы привлекать к себе внимание

Источник материала: Sputnik Беларусь

Полосатые хищники могут не только рычать, они способны еще и к "пению". Это доказывает тигр Шерхан. На кадрах можно увидеть, как тигр, расхаживая по вольеру или одобрение на возвышении, которое хищник, предположительно, считает своей сценой, берет высокие ноты.

"С самого рождения он таким образом привлекает внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему", – рассказали сотрудники зоопарка на странице в социальной сети.

Репертуар восходящей звезды Барнаульского зоопарка пока невелик, однако в его арсенале уже есть несколько хитов, которые напомнили некоторые композиции в исполнении российского певца Витаса. Другие поклонники творчества Шерхана предположили, что тигр простудился, однако сотрудники зоопарка заверили, что со здоровьем у хищника все в порядке.