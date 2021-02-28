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Минчанка получила ножевое ранение при сопротивлении грабителю

28.02.2021 11:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жительница Минска получила ножевое ранение в шею при сопротивлении грабителю.

 

Минчанка получила ножевое ранение при сопротивлении грабителю
Фото: cкриншот видео МВД со следственного эксперимента.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МВД, инцидент произошел 25 февраля в подъезде жилого дома № 129 на улице Есенина. Раненую обнаружил сосед, который позвонил в «скорую» и милицию.

Подозреваемый — неоднократно судимый 36-летний неработающий минчанин — был задержан через сутки.

«Мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку от места преступления. На ограбление решился мгновенно, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся», — отмечается в релизе МВД.

Пострадавшая – ей 48 лет – госпитализирована, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

 
Теги: Минск
 
 
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Жительница Минска получила ножевое ранение в шею при сопротивлении грабителю.  
 
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