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Минчанка получила ножевое ранение при сопротивлении грабителю
Источник материала: Навiны
Жительница Минска получила ножевое ранение в шею при сопротивлении грабителю.
Как сообщает
Подозреваемый — неоднократно судимый 36-летний неработающий минчанин — был задержан через сутки.
«Мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку от места преступления. На ограбление решился мгновенно, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся», — отмечается в релизе МВД.
Пострадавшая – ей 48 лет – госпитализирована, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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Жительница Минска получила ножевое ранение в шею при сопротивлении грабителю.
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