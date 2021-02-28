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«Бабулям вряд ли здесь не хватает папирос». Люди увидели в деревне киоск «Табакерки» и теперь недоумевают
Источник материала: Onliner
К серым, как броневики, кубическим строениям «Табакерок» в городах уже стали привыкать. Отношение к ним разное, хотя все чаще, проходя мимо, люди задаются вопросом: если оно не работает, то зачем оно здесь стоит? Наши читатели же на днях увидели «Табакерку» в относительно небольшой деревне и теперь недоумевают: «Зачем»?
Невиданное доселе торговое чудо появилось в деревне Ананчицы совсем недавно, утверждают наши читатели. Ананчицы — это в Солигорском районе, будете в тех краях — обязательно заезжайте.
— Были там месяц назад — «Табакерки» не было, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.
— Не открылась еще?
— Да и не откроется. В Солигорске уже штук 8 стоят — не открываются. А здесь тем более.
Читатели удивляются тому, что «Табакерку» установили в деревне, и есть мнение, что не с целью продавать там товары первой необходимости.
— Население до 500 человек, сигареты есть в магазине райпо и на почте. Бабулям вряд ли здесь не хватает папирос, — отметил собеседник.
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«Бабулям вряд ли здесь не хватает папирос». Люди увидели в деревне киоск «Табакерки» и теперь недоумевают
К серым, как броневики, кубическим строениям «Табакерок» в городах уже стали привыкать. Отношение к ним разное, хотя все чаще, проходя мимо, люди задаются вопросом:...
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