Источник материала: Хартия'97

Армянский путч Максим Михайленко, «Деловая столица»

28.02.2021, 11:21

К чему приведет смена власти в Ереване?

Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что "политическое руководство ведет государство к опасной грани". Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию". Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Наконец, к зданию Национального собрания, в стенах которого только и можно легально попытаться в очередной раз снять Пашиняна, была стянута полиция, принесшая с собой колючую проволоку, а над столицей прошлись военные самолеты.

Армянская российская армия

Что это за пародия на "классический" переворот в Чили – на фоне, между прочим, политического кризиса в Грузии, и приложила ли здесь руку Россия?

Начнем с того, что Россия в Армении присутствует везде, поэтому ей даже не приходится доставать эту руку из кармана. После поражения в карабахской войне расклад в регионе Южного Кавказа следующий: Азербайджан вернул территории, поддерживающая с ним отношения по модели унии Турция превратилась в патрона или внешнего регионального лидера, а Армения усугубила зависимость от России, которая, поставляя ей устаревшее и некачественное оружие, даже не делает лишних усилий. Этакий геополитический минимализм – здесь кусочек отхватить, там вершки сбить, не встревать в драки с сильными парнями, а по скудоумию доверившихся тебе банально обирать, как заведующему старгородским собесом.

Насчет Армении надо понимать главное: страна находится в тупике. Что жаль, потому что ее макроэкономические показатели сравнительно неплохи, а конкретно при Пашиняне был сделан некоторый задел в борьбе с системной коррупцией. Но, увы, Пашинян (возможно, не сам по себе – человек он импульсивный, а значит, сравнительно легко манипулируемый) повелся на "геополитику" и "наша древность всем древностям древность". Таким образом, вместо постепенной эмансипации проблемы Нагорного Карабаха, отчасти небезосновательно опасаясь, что радикальные реформы уничтожат его популярность, Пашинян начал эту проблему постепенно разогревать (чтобы, видимо, следующие выборы выиграть на этой теме). Он избрал легкий путь – свергнув выросший из войны "степанакертский клан", занять его место.

Слишком осторожную линию повел он и в отношениях с российским рейхом, который его на дух не переносит, по очевидным причинам. Так, после разоблачения – поименного – системы российского шпионажа и политической агентуры в Армении, премьер не сделал ничего. Так, выгнал несколько начальников спецслужб – да и все. Это явные ошибки, возможно, частично продиктованные страхом, а частично – давней наивной армянской верой в Россию. Сейчас Пашинян пытается положиться на свою партию и ее чиновничество, в том числе силовое, а также на активную общественность. Но насколько они лояльны именно сегодня – сказать трудно.

Факт, однако, в том, что армия со всей очевидностью, полностью под Россией, это даже не "армия-армия" как бы, а часть совместной с Россией войсковой группировки. Сама попытка переворота сейчас "в развитии", а перспектива кровопролития пока не просматривается (да и есть в Армении традиция переворотов и политического терроризма – чего уж там!) – просматривается одиночество лидера страны и его (его ли?) сторонников. Это печальный тупик, потому что важная часть российской деловой элиты и, что немаловажно, политического аппарата режима – этнические армяне российских имперских взглядов. Все соседи, кроме Грузии – по разным причинам враждебны Армении.

Варианты и выходы

Это не значит, что выход отсутствует, просто надо (и надо было раньше) иметь решительность (а она, казалось, имелась!) пробить эту стену. Что означало – быстро и явно сближаться с Вашингтоном и Парижем, подмораживать ложноножки ЕЭС и ОДКБ. Причем откровенное, на поле боя, предательство со стороны России, или же ее, в том числе, неспособность защитить Армению, что вероятнее – груды разгромленной азербайджанцами в хлам российской техники и негодные российские ракеты наталкивают на эту мысль – создали благоприятнейший момент! Но создается впечатление, что Пашинян внутренне сломался, поэтому и не воспользовался им (иначе неясно, на что у него ушли эти несколько месяцев).

Если военный переворот все-таки реализуется, то власть полноценно вернется к россиянам. Если нет – продолжатся нынешние "метания по болоту" политика. Поменяется ли что-то в голове у Пашиняна, если он опять удержится? Трудно сказать, в этом отношении исходные данные пессимистичны.

Варианты, опять-таки, имеются: скажем, в Иране держит контингент Китай, в Катаре – Турция, по схожим причинам. Можно ведь и не зацикливаться на России, создать ей баланс. Рядом – Грузия, в конце концов, у нее тоже есть сравнительно неплохая армия. За горами и морем имеется Украина с ее скорее прозападной сегодня армянской диаспорой. В то же время сама Армения за почти три года никак не сдвинулась в сторону от нелицеприятного статуса российского протектората или самоуправляемого вассального государства. Если и сдвинулась куда-то, то лишь в сторону возвращения предыдущего статуса, то ли маленькой советской республики, то ли имперской провинции.

В этом контексте вспоминается Боливия, которая на каждом витке эффектно стартует, а заканчивает распадом институтов, падая не с новой ступеньки, а с предыдущей.

Украинский интерес

Есть ли до всего этого дело Украине? Украине, по объективным причинам, есть (особенно с 2014 года) дело до всего, что происходит на бывшем постсоветском пространстве. В наших интересах – сокращение и ослабление российского влияния, расширение влияния общезападного и нашего собственного, не так ли?

Общепринято, дипломатически, конечно – из Киева монотонно прозвучат стандартные формулировки "призываем к мирному разрешению", "поддерживаем законное правительство" и прочее, в таком духе. Желательно, впрочем, не угодить в посредничество, поскольку за последнее время Армения могла и тихо вернуться к действию интересных документов, согласно которым должна была обмениваться с Россией информацией о "гражданах третьих стран". Однако нельзя не помнить, что пророссийская позиция Армении в международных организациях (ранее, пускай, вынужденная, но сейчас-то?) не дает нам никакого пространства для дипломатического маневра.

Поэтому подход к армянской проблеме должен быть, во-первых, реалистическим (поддержка, среди прочего, есть предмет обмена), а во-вторых, учитывать интересы и узкого, и широкого круга украинских союзников. Это и США, и Турция, и Азербайджан, и страны Балтии, и государства Вышеградского соглашения, и ряд стран Балкан, государства НАТО и ЕС. Пока нет никаких аргументов – в первую очередь, со стороны самой Армении – в пользу того, чтобы, исходя лишь из неких абстрактных ценностей, Киев заведомо принимал ту или иную сторону в очередном обострении армянской политической жизни, ведь москвофильство в этой стране носит некий мазохистский характер.

Несомненно, инфильтрованная российской агентурой Армения, которая — на фоне агрессии России против цивилизованного мира и синхронного политического кризиса в Грузии – может превратиться и в горячую проблему, сможет перестать быть такой проблемой исключительно после возвращения на западный путь развития (прекращенный в 2013 году), а он сопряжен с отказом от геополитических иллюзий. По сути, единственная альтернатива – постепенное или быстрое прекращение суверенитета в пользу России.

Отсюда – останется ли у власти партия заискивающего перед российским рейхом и впадающего во все большую от него и болезненную зависимость Пашиняна, или же его сменят пророссийские генералы – не имеет никакого значения. Возвращение на карту цивилизованного мира требует других усилий и в ином направлении.

Максим Михайленко, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .