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Футбольные фанаты массово присоединяются к бойкоту матчей чемпионата Беларуси

28.02.2021 11:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Футбольные фанаты массово присоединяются к бойкоту матчей чемпионата Беларуси

  • 28.02.2021, 11:10
Футбольные фанаты массово присоединяются к бойкоту матчей чемпионата Беларуси

Все больше команд высшей лиги остаются без своих болельщиков.

Сезон в белфутболе вот-вот выйдет на старт: 2 марта пройдет матч Суперкубка Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. За несколько дней до официального начала футбольного года фанаты клубов начали сообщать об отказе возвращаться на трибуны. Первые об этом заявили ультрас брестского «Динамо», пишет «Трибуна».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», – говорится в заявлении фан-сектора.

Предстоящий суперкубковый матч пройдет точно без фан-секторов. О продолжении бойкота после брестчан рассказали активные болельщики БАТЭ.

«Наша сумленне не дазваляе заставацца ў баку ад таго што адбываецца ў краіне. У салідарнасць з тымі хто стаў ахвярай гэтай машыны рэпрэсій, з брацкімі клубамі і з кожным ганарлівым Беларусам якi паважае сябе, мы адмаўляемся ад «скокаў пад дудачку» дзейнага рэжыму», – заявили фанаты БАТЭ.

Что же касается сектора «Шахтера», то солигорчане намерены продолжать бойкот. В сентябре 2020 года фаны «горняков» выступили с заявлением, в котором указали, что прекращают активную поддержку команды на стадионах. Тогда ультрас рассказали об обеспокоенности ситуацией в стране, «когда за смерти и избиения никто не несет ответственности», и объявили о нейтралитете ко всем остальным фан-движениям до стабилизации ситуации. В их сообществе в ВК заявление вновь прикрепили вверху ленты новостей, что можно расценивать как продолжение бойкота.

Ультрас Бреста и Борисова не первые (и не последние), кто на днях объявил о бойкоте: подобные заявления уже сделали фанаты еще нескольких клубов. Активные болельщики «Немана» были кратки, в двух предложениях изложив о своих намерениях и добавив слоган «Жыве Беларусь». Интересно, что главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич попал в список подписавших провластное письмо. Также свои автографы оставили председатель клуба Иван Ворсович, тренер вратарей Сергей Шляховский, начальник команды Дмитрий Борисейко, главный тренер дубля Дмитрий Троско, тренер дубля Виталий Таращик, экс-футболист, а ныне работник клуба Андрей Горбач.

Фаны «Слуцка» оказались чуть более многословны.

«Нагадваем тым, хто пачаў забываць і прымаць тое, што адбываецца вакол. Мы спыняем цалкам нашу дзейнасць на выправах і хатніх гульнях да поўнай перамогі народа. Мы не маем права падтрымліваць жабянят, якія падтрымліваюць рэжым. Мы не маем ніякага права забываць пра тых, хто аддаў сваё жыцце і свабоду за вольную Беларусь. Наша сумленне застаецца з народам!» – сообщили болельщики «Слуцка».

Не остались в стороне ультрас «Молодечно». Фанаты объявили о солидарности с коллегами из других клубов и попросили свою команду понять их решение.

В субботний вечер с подобным сообщением выступили болельщики «Витебска». Сектор «северян» мы не увидим до стабилизации политической ситуации в Беларуси.


Напомним, что в прошлом году после президентских выборов фанаты множества белорусских футбольных клубов заявляли о бойкоте домашних матчах в связи с ситуацией в стране. К ним присоединились несколько фан-клубов хоккейных клубов, в том числе официальный фан-клуб хоккейного «Динамо» «Byzone».

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Post udostępniony przez BYzone Hockey

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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