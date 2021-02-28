Источник материала: Хартия'97

Футбольные фанаты массово присоединяются к бойкоту матчей чемпионата Беларуси 28.02.2021, 11:10

Все больше команд высшей лиги остаются без своих болельщиков.

Сезон в белфутболе вот-вот выйдет на старт: 2 марта пройдет матч Суперкубка Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. За несколько дней до официального начала футбольного года фанаты клубов начали сообщать об отказе возвращаться на трибуны . Первые об этом заявили ультрас брестского «Динамо», пишет «Трибуна» .

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», – говорится в заявлении фан-сектора.

Предстоящий суперкубковый матч пройдет точно без фан-секторов. О продолжении бойкота после брестчан рассказали активные болельщики БАТЭ.

«Наша сумленне не дазваляе заставацца ў баку ад таго што адбываецца ў краіне. У салідарнасць з тымі хто стаў ахвярай гэтай машыны рэпрэсій, з брацкімі клубамі і з кожным ганарлівым Беларусам якi паважае сябе, мы адмаўляемся ад «скокаў пад дудачку» дзейнага рэжыму», – заявили фанаты БАТЭ.

Что же касается сектора «Шахтера», то солигорчане намерены продолжать бойкот. В сентябре 2020 года фаны «горняков» выступили с заявлением, в котором указали, что прекращают активную поддержку команды на стадионах. Тогда ультрас рассказали об обеспокоенности ситуацией в стране, «когда за смерти и избиения никто не несет ответственности», и объявили о нейтралитете ко всем остальным фан-движениям до стабилизации ситуации. В их сообществе в ВК заявление вновь прикрепили вверху ленты новостей, что можно расценивать как продолжение бойкота.

Ультрас Бреста и Борисова не первые (и не последние), кто на днях объявил о бойкоте: подобные заявления уже сделали фанаты еще нескольких клубов. Активные болельщики «Немана» были кратки, в двух предложениях изложив о своих намерениях и добавив слоган «Жыве Беларусь». Интересно, что главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич попал в список подписавших провластное письмо. Также свои автографы оставили председатель клуба Иван Ворсович, тренер вратарей Сергей Шляховский, начальник команды Дмитрий Борисейко, главный тренер дубля Дмитрий Троско, тренер дубля Виталий Таращик, экс-футболист, а ныне работник клуба Андрей Горбач.

Фаны «Слуцка» оказались чуть более многословны.

«Нагадваем тым, хто пачаў забываць і прымаць тое, што адбываецца вакол. Мы спыняем цалкам нашу дзейнасць на выправах і хатніх гульнях да поўнай перамогі народа. Мы не маем права падтрымліваць жабянят, якія падтрымліваюць рэжым. Мы не маем ніякага права забываць пра тых, хто аддаў сваё жыцце і свабоду за вольную Беларусь. Наша сумленне застаецца з народам!» – сообщили болельщики «Слуцка».

Не остались в стороне ультрас «Молодечно». Фанаты объявили о солидарности с коллегами из других клубов и попросили свою команду понять их решение.

В субботний вечер с подобным сообщением выступили болельщики «Витебска». Сектор «северян» мы не увидим до стабилизации политической ситуации в Беларуси.





Напомним, что в прошлом году после президентских выборов фанаты множества белорусских футбольных клубов заявляли о бойкоте домашних матчах в связи с ситуацией в стране. К ним присоединились несколько фан-клубов хоккейных клубов, в том числе официальный фан-клуб хоккейного «Динамо» «Byzone».