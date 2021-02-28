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Медики выяснили, что произойдет с организмом, если каждый день есть миндаль

28.02.2021 11:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, что произойдет с организмом, если каждый день есть миндаль

  • 28.02.2021, 10:59
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Медики выяснили, что произойдет с организмом, если каждый день есть миндаль

Орех благотворно действует на кровеносные сосуды.

Известный американский диетолог Синтия Сасс рассказала, что происходит в организме при ежедневном употреблении миндаля, пишет издание Rai Al Youm (перевод — inosmi.ru).

По словам эксперта, результаты недавних исследований демонстрируют, что употребление 40 граммов миндаля в день способствует снижению уровня холестерина, помогает нормализовать артериальное давление и расслабляет кровеносные сосуды.

Кроме того, как сообщает Синтия Сасс, миндаль богат антиоксидантами и питательными веществами. Так, 23 миндаля содержат шесть граммов растительного белка, четыре грамма пищевых волокон (13% суточной нормы, необходимой организму), половину дневной нормы витамина Е, витамины группы B, железо, калий и магний и полезные для сердца жиры. При этом витамин Е в данном случае действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений (основная причина преждевременного старения и болезней), поддерживает иммунную систему, уменьшает воспаление, а также помогает расширить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток.

Что касается магния, то он имеет большое значение для здоровья мозга, костей, хорошего настроения и сна. Кроме того, он регулирует артериальное давление и уровень сахара в крови.

Эксперт отмечает: «Ученые обнаружили, что миндаль выполняет функцию пищи для полезных бактерий в кишечнике. Например, в 2019 году группа студентов приняла участие в эксперименте, который предполагал ежедневное употребление миндаля в течение восьми недель. По истечении данного срока исследователи обнаружили изменения в составе кишечной флоры. В частности, увеличилось количество бактерий, влияющих на регуляцию веса, инсулина и холестерина».

Сасс добавила: «Миндаль способствует снижению индекса массы тела и уменьшению окружности талии. Содержащиеся в миндале полезные жиры и растительные белки обеспечивают ощущение сытости на длительное время».

Вдобавок ко всему, согласно результатам ряда других исследований, миндаль содержит на 20% меньше калорий, чем указано на этикетках, поскольку далеко не все калории попадают из кишечника в кровь.

Как оказалось, миндаль также помогает бороться со старением кожи. Было проведено исследование при участии здоровых женщин в постменопаузе. Они были разделены на две группы. Женщины первой группы в течение 16 недель получали 20% суточных калорий в виде миндаля. Вторая группа придерживалась привычной диеты. Согласно полученным результатам, у женщин первой группы наблюдалось уменьшение количества морщин.

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Орех благотворно действует на кровеносные сосуды.
 
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