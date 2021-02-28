Источник материала: Хартия'97

Партизаны Жабинки призвали белорусов вернуть улицы своих городов 28.02.2021, 10:45

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Жители райцентра готовятся ко Дню Воли уже сейчас.

Партизаны Жабинки вышли на акцию и призвали всех белорусов готовиться к 25 марта уже сейчас: объединяться в сообщества и планировать возвращение на улицы своих городов.

Фото акции опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%» .





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