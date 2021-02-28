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Партизаны Жабинки призвали белорусов вернуть улицы своих городов
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Жабинки призвали белорусов вернуть улицы своих городов
Жители райцентра готовятся ко Дню Воли уже сейчас.
Партизаны Жабинки вышли на акцию и призвали всех белорусов готовиться к 25 марта уже сейчас: объединяться в сообщества и планировать возвращение на улицы своих городов.
Фото акции опубликовал телеграм-канал
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Жители райцентра готовятся ко Дню Воли уже сейчас.
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