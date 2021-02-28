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Премьер-министр Армении вступил в противоборство с президентом
Источник материала: Хартия'97
Премьер-министр Армении вступил в противоборство с президентом
Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил
В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чём настаивал премьер-министр.
Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в минувший четверг, после того как Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.
Пашинян назвал это требование "попыткой военного переворота" и заявил о решении уволить начальника Генштаба.
Президент Армении, согласно конституции, назначает и снимает начальника Генштаба - по предложению премьера. Но Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Оника Гаспаряна.
Тогда Пашинян повторно направил ему своё предложение. Теперь президенту предстоит в трехдневный срок подписать указ - или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении.
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Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.
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