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Премьер-министр Армении вступил в противоборство с президентом

28.02.2021 11:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Премьер-министр Армении вступил в противоборство с президентом

  • 28.02.2021, 10:39
Премьер-министр Армении вступил в противоборство с президентом

Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил ТАСС.

В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чём настаивал премьер-министр.

Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в минувший четверг, после того как Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян назвал это требование "попыткой военного переворота" и заявил о решении уволить начальника Генштаба.

Президент Армении, согласно конституции, назначает и снимает начальника Генштаба - по предложению премьера. Но Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Оника Гаспаряна.

Тогда Пашинян повторно направил ему своё предложение. Теперь президенту предстоит в трехдневный срок подписать указ - или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении.

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Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.
 
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