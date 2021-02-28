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Армия США успешно испытала «Золотую Орду»

28.02.2021 11:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Армия США успешно испытала «Золотую Орду»

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  • 28.02.2021, 10:25
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Армия США успешно испытала «Золотую Орду»

Высокоточное оружие изменит правила игры на полях сражений.

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на предпоследней неделе февраля провела успешные испытания системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), сообщает FlightGlobal (перевод — lenta.ru).

В публикации портала отмечается, что в ходе совместного применения сразу четырех авиабомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), интегрированных в систему Golden Horde, были одновременно поражены четыре цели. FlightGlobal пишет, что ранее тестировалось совместное применение лишь двух авиабомб.

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, как писал Forbes, будучи интегрированной в программу Golden Horde, изменит «правила игры».

В марте того же года ВВС США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde, предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В декабре 2019 года американское издание Popular Mechanics написало, что ВВС США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.

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Высокоточное оружие изменит правила игры на полях сражений.
 
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