Источник материала: UDF

Антонио Соттиле. Доктор наук в области фэшн-индустрии, открывал в Беларуси такие места, как бутик Baldinini, бутик Coccinelle, бутик Pollini

«Я уже разговаривал с аппаратом министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с посольством Беларуси в Италии. Мой выбор — это выбор совести, потому что я твердо верю в те ценности, которые привили мне родители и которые я передаю своим трем детям: это демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были задержаны и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам», — говорит Антонио Соттиле.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почетны консул Беларуси в Италии подал в отставку из-за несогласия с происходящим после выборов В списке почетных консульств Беларуси на территории Италии Антонио Сотилле уже нет.

По словам Соттиле, пишет, его побудили уйти в отставку репрессии против белорусского народа, который мирными маршами протестовал против фальсификации выборов.По его словам, его позиция сформировала в том числе и с четом того, что «ОБСЕ подтверждает, что выборы 9 августа не соответствовали международным стандартам и не были ни свободными, ни справедливыми. Европа не признает результатов этих выборов. Европарламент не признал Лукашенко президентом и призывает к новым выборам под международным контролем».В списке почетных консульств Беларуси на территории Италии Антонио Сотилле уже нет, но кэш Google «помнит», что ранее он был в этом списке.