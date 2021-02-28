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Какой будет погода в первые дни весны. Прогноз на неделю 1 по 7 марта

28.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какой будет погода в первые дни весны. Прогноз на неделю 1 по 7 марта
Фото: ОНТ
Ещё не закончилась календарная зима, а погода уже стала напоминать весеннюю. Атлантическое тепло захватило всю Беларусь. В первую неделю марта в страну продолжит поступать теплый океанический воздух.

В начале первой весенней недели будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами – туманы, видимость до полукилометра. Ночью и утром возможен гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -3℃ до +2℃. В середине дня +2℃…+8℃.

В середине недели будет без осадков. Вероятны туманы, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха составит -2℃…+2℃. Днем температура воздуха +3℃…+10℃.

В конце недели будет облачно с прояснениями. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от -3℃ до +3℃. Днем +2℃…+7℃.

В первые весенние выходные дни в Беларусь немного похолодает. Облачно с прояснениями. Выпадет небольшой мокрый снег. Под утро будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2℃…-7℃, днем от +1℃ до +5℃.

Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В начале первой весенней недели будет облачно с прояснениями.
 
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