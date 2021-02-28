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28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима

28.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима
Коллаж: РБК-Украина
28 февраля православные почитают память святого Онисима, апостола от семидесяти, епископа Византийского, который жил в I веке. Во время царствования императора Траяна, которое ознаменовалось гонениями на христиан, он был схвачен и подвергнут пыткам, погиб мученической смертью.

В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар, так как апостола считают покровителем пастухов, и именно в последние дни зимы наши предки по традиции совершали обряды, сулящие хороший приплод овец.

В этот день именины отмечают: Николай, Алексей, Иван, Софья, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.

Традиции этого дня


На Онисима в старину принято было «прогонять» зиму, которую выпроваживали шумными гуляниями и песнями с хороводами, и при этом зазывали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника - Онисим-зимоборник.

Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они «зорнили пряжу» - выносили на заре на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто ее носит.

Что нельзя делать в этот день


Дурной приметой считало строить в этот день планы на будущее - верили, что им не суждено будет исполниться.

В этот день не принято было давать деньги в долг - говорили, что назад их уже не вернут.

Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли притянуть плохую энергетику и прогнать достаток.

Мужчинам запрещалось в этот день работать молотком, топором или красить.

Верили, что если идти в гости сегодня с пустыми руками, то будет сильная ссора с хозяевами, и помириться не удастся совсем.

Главные приметы в день Онисима


Если в этот ветер дует с восточной стороны, значит летом будут песчаные бури.

Если на Онисима слышен лай лисиц вдалеке, то вскоре будет снегопад.

Если закат сегодня ярко-красный, то это также сулило сильные снегопады вскоре.

Если в день Онисима мало снега - ждите неурожая.
 
 
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В этот день именины отмечают: Николай, Алексей, Иван, Софья, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.
 
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