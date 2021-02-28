











По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в "Барсе", если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.





Контракт Лионеля с "Барселоной" действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.





Выборы президента "Барселоны" состоятся 7 марта.