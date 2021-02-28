ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Месси примет решение о своём будущем после выборов президента "Барселоны"

28.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем.




 
По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в "Барсе", если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.

Контракт Лионеля с "Барселоной" действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 7 марта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Армянский путч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by