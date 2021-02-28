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Саудовская Аравия предотвратила ракетную атаку во время гонки "Формулы E", на которой присутствовал наследный принц

28.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саудовская Аравия сбила ракету над Эр-Риядом, а также боевые дроны рядом с южными городами страны. Власти страны обвинили в атаке йеменских хуситов. Инцидент произошел во время гонки "Формулы E", которая состоялась в пригороде Эр-Рияда Эд-Дирие. На ней присутствовал наследный принц Мухаммед бин Салман.

По информации источников твиттер-аккаунта Sierra Alpha, который занимается слежением за воздушными судами и сотрудничает со СМИ о международной обороне, целью атаки были именно принц и гонка "Формулы E". Официально эти данные не подтверждены, отмечает sports.ru.

Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йемене с 2015 года. Обращаясь к семикратному чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону, правозащитные организации заявляли, что Саудовская Аравия, которая примет Гран-при в этом году, несет ответственность за гуманитарный кризис в Йемене.
 
 
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Саудовская Аравия сбила ракету над Эр-Риядом, а также боевые дроны рядом с южными городами страны. Власти страны обвинили в атаке йеменских хуситов. Инцидент...
 
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