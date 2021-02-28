sports.ru. По информации источников твиттер-аккаунта Sierra Alpha, который занимается слежением за воздушными судами и сотрудничает со СМИ о международной обороне, целью атаки были именно принц и гонка "Формулы E". Официально эти данные не подтверждены, отмечает





Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йемене с 2015 года. Обращаясь к семикратному чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону, правозащитные организации заявляли, что Саудовская Аравия, которая примет Гран-при в этом году, несет ответственность за гуманитарный кризис в Йемене.



